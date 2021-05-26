Дикого барсука держат в клетке на автостоянке в Хабаровске -"фото очевидца"

В Хабаровске на одной из частных автомобильных стоянок дикий барсук находится в неволе. Можно было бы допустить вероятность, что дикое животное самостоятельно прибилось к людям, но его ободранная мордочка и паническое состояние говорит совсем о другом. Барсук сидит в клетке, люди соорудили ему поилку, приносят еду. Как попало животное на стоянку, почему сидит в клетке и насколько законно вообще удерживать дикого барсука? Ответы на эти вопросы сейчас ищут зоозащитники.

О нахождении на территории стоянки дикого животного «КП» сообщили волонтеры из общества зоозащиты. Наталья Коваленко, депутат законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница была всерьез обеспокоена тем фактом, что животное содержится в стесненных условиях.

Сегодня утром, 26 мая, животное не подавало признаков жизни, хотя обычно резво копает землю под клеткой. Зоозащитники предположили, что зверь спит. Охранник на стоянке рассказал, что барсук находится в клетке на территории стоянки уже почти месяц, питается тем, что приносят люди.

По предположению очевидцев и зоозащиты, барсука хозяин стоянки собирался использовать как приманку и тренажер для охотничьих собак. На данный момент эта информация и другие обстоятельства выясняются.

- Зафиксировать факт нахождения дикого животного на территории частной собственности имеет право только участковый. Сегодня вызовем правоохранителей на стоянку, чтобы разбираться дальше, - говорит Наталья Коваленко.

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре подтвердили, что для инициирования проверки требуется официальное заявление или жалоба в прокуратуру, пока, для оперативного решения можно подключить участкового, а для оценки состояния барсука - станцию по борьбе с болезнями животных.

Спустя несколько часов очевидцы вновь побывали на стоянке и выяснили, что барсук жив, по крайней мере он зашевелился. О состоянии животного говорить не приходится, этим займется профильное ведомство.