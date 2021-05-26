Думала медведь, оказалась бочка: на Колыме участились встречи людей с косолапыми. Фото: скриншот с видео.

Магаданские соцсети заполонила информация о выходах медведей к людям. Практически каждый день появляются новые видеоролики, на которых запечатлены косолапые. В одном ролике мишка прогуливается вдоль дороги у Магаданского перевала. Достаточно взрослый медведь вышагивает вверх по склону, по пути подбирая какие-то вкусняшки. У поселка Сокол на камеры видеонаблюдения попали еще четверо косолапых. А два дня назад уже одинокий медведь пробежался по мелкой речушке. Его успели снять на видео очевидцы, проезжающие по мосту над рекой. А согласно еще одному сообщению, медведя загнал на дерево пес. Хозяин в это время снимал происходящее на видео.

- То, что медведи в лесных массивах ходят вдоль дорог общего пользования - это обычная ситуация, которая спокойно объясняется. Большинство дорог проходит в лесу. А лесные угодья - это естественная среда обитания медведей. Нет ничего удивительного в том, что медведи выходят, ведь мы живем в ареале обитания этого хищника. К самим дорогам они выходят по одной простой причине - люди их подкармливают из кабин машины различными вкусностями. Медведь - это такое животное, которое очень легко прикормить. Если он где-то хотя бы один раз добыл себе пищу без энергозатрат и охоты, например, его накормил человек, то он будет возвращаться в надежде, что его вновь угостят тем же лакомством. Но мы напоминаем, что ни в коем случае нельзя кормить косолапых, потому что это дикий зверь, - рассказал Олег Солдатов, исполняющий обязанности начальника отдела министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Спикер сообщил, что по ситуации в поселке Сокол специалисты уже работают. Туда выехала группа инспекторов для проверки обстановки. Стоит отметить, что внутри поселка медведи не появляются, только вокруг него.

- Кроме этого сейчас в сети ходит видео, на котором медведь якобы спит в теплице частного дома в поселке Сокол. Здесь мы уверенно можем сказать, что видео фейковое, - продолжил Олег Солдатов.

Как показывает статистика, не меньше половины роликов о медведях в Магаданской области являются фейковыми. Кроме того, нередко ошибаются и сами очевидцы. Часто медведя путают с большой собакой.

- А сегодня было сообщение о том, что гражданка перепутала медведя с ржавой мусорной бочкой, расположенной недалеко от ее огорода. Это выяснили инспекторы в ходе визита. И таких случаев около 90 процентов, - объяснил Олег Солдатов.

За 2020 год в организацию поступило около 130 сообщений о медведях. Из них достоверными оказались только 30% случаев.

- За последние несколько лет медведи в населенных пунктах на людей не нападали. Было лишь два случая и оба на отдаленных территориях. В прошлом году при встрече с больным медведем пострадал геолог. А четыре года назад с семейством медведей столкнулся местный врач. В ходе встречи медработница пострадала, так как мама-медведица защищала своих детей, - уверил Олег Валерьевич.

Эксперты напоминают, что медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.