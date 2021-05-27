Михаил Дегтярев раскрыл четкую концепцию развития Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края.

Сегодня, 26 мая, врио губернатора Михаил Дегтярев доложил о деятельности возглавляемой им исполнительной власти Хабаровского края депутатам краевой думы и представителям общественности.

Доклад был четко структурирован по сферам жизни края, но основной упор делался на здравоохранение. Михаил Владимирович рассказал о конкретных шагах по восстановлению отрасли после ковидного кризиса и запланированных на текущий год мероприятиях.

- Пандемия потребовала от нас принятия неординарных решений, масштабной перестройки всей системы здравоохранения, быстрого налаживания системы лечения и предупреждения дальнейшего распространения инфекции. В жесткие сроки перепрофилировали больницы под инфекционные госпитали, развернули необходимое количество коек по всей территории края. В пик заболеваемости, в ноябре, таких коек было развернуто более трех тысяч трехсот. Своевременно открыли обсерваторы и изолятор, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, динамика заболеваемости заметно снижается. Еще в январе фиксировали почти по 300 заболевших в день. Сейчас этот показатель - в пределах 30-35 человек. Стабилизация ситуации радует, но риски сохраняются. Дегтярев обозначил главную задачу: добиться коллективного иммунитета. В крае развернуто 70 пунктов вакцинации.

Выступление врио коснулось и других важных тем. Следуя своим уже хорошо известным жителям края приоритетам, Михаил Дегтярев выделил сферу жилищного строительства. Он еще раз обозначил поставленную краевому правительству задачу по выходу на 1 миллион квадратных метров жилья, сдаваемого ежегодно.

Не менее важными темами стали дороги и обновление транспортного парка. По сути, врио был презентован план развития транспортной и дорожной отраслей Хабаровского края. Депутаты узнали, что эта макси-программа направлена не только на транспортную доступность отдаленных муниципалитетов, но и на повышение комфорта и безопасности пассажиров и автолюбителей.

Глава региона озвучил несколько новаций, которые были внедрены и продолжают реализовываться в сферах энергетики, тарифной политики, образования, снижения безработицы, поддержки малого и среднего бизнеса, развития агломераций городов и поощрения социальных инициатив людей.

Все программные пункты, прозвучавшие в докладе Михаила Дегтярев, дают основания считать, что Хабаровский край на ближайший год и несколько лет имеет вполне внятную концепцию развития по всем ключевым направлениям.