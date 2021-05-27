Сергей Фургал: последние новости на 27 мая 2021 года Фото: Социальные сети

Общественность, родственники, близкие и жители Хабаровского края обеспокоены известиями о состоянии здоровья бывшего главы Хабаровского края после перенесенного коронавируса. Как сообщает Марина Литвинович, правозащитник и бывший член ОНК, в социальных сетях, Сергею Фургалу настолько плохо, что это говорят уже не только адвокаты, но и сами врачи медсанчасти СИЗО «Лефортово».

- Зная этих врачей, могу сказать, что должно случиться что-то экстраординарное, чтобы они запретили Фургалу участвовать в судебных заседаниях даже по видео-связи. Значит он действительно плох, - пишет Марина Литвинович.

Мосгорсуд продлил заключение Фургала пока до 8 июня. Перед этой датой в Басманном суде будут решать дальнейшую судьбу экс-губернатора. Напомним, Сергея Фургала арестовали 9 июля прошлого года. Его обвиняют в убийствах 16-летней давности. Сергей Фургал будучи в заключении перенес коронавирус, а теперь не может восстановиться после инфекции.

Сегодня стало известно, что адвокаты получили результаты анализа крови Фургала, у него подтвердили пневмонию. Острое бактериальное воспаление. КТ легких ему еще не сделали. Сын экс-главы Антон Фургал продолжает бороться за отца. Сейчас он находится в Москве, вместе с адвокатом Грозой они начинают новый виток борьбы, сейчас собирают важные документы. Также команде удалось получить доверенность от отца на допуск к его медицинской информации.

Антон Фургал побывал в приемной президента страны с прошением о госпитализации отца и о проведении открытого слушания по делу. Как пишет Антон Фургал, был важный разговор, где его расспрашивали о состоянии отца и о заводе «Амурсталь».