Где перекроют дороги в Хабаровске на День города в 2021 году Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Конец мая выдался для хабаровчан очень насыщенным. После годичного перерыва из-за пандемии в Хабаровск возвращается традиция праздновать день рождения города и проводить международный фестиваль «Амурские волны». В этом году на праздники запланированы грандиозные мероприятия, «Комсомолка» публикует, где и в какие дни будут перекрывать дороги в Хабаровске, и где нельзя будет парковаться.

Так, 27 и 28 мая стоянка будет запрещена в кармане возле четвертого дома на улице Ленина и в кармане на переулке Тургенева возле дома 24/1. Запрет будет действовать с 6:00 до 23:30. В эти же дни, но уже с 9:00 до 23:30 парковка запрещена будет на переулке Тургенева, от Комсомольской до Кавказской, и на Кавказской от переулка Тургенева до дома 45/1.

Перекрытие дорог в День города, 29 мая 2021 года

В День города, 29 мая, на время проведения арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» перекроют главные дороги города с 13:00 до 19:00 - по Муравьева-Амурского от Дзержинского до Комсомольской, по Запарина от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара, параллельно по Фрунзе. По улице Калинина перекроют дорогу от Амурского до Уссурийского бульвара и по Истомина от Уссурийского до Амурского бульвара.

Парковаться будет запрещено с 6:00 до 23:00 близ Комсомольской площади на Шевченко, с 9:00 запрет на парковку будет также на Тургенева, Муравьева-Амурского и Шевченко, кроме общественного транспорта.

Перекрытие дорог на время фейерверка 29 мая 2021 года

С 9:00 до 23:00 всем машинам, кроме административного и общественного транспорта запрещено будет парковаться на Комсомольской площади и площади Славы, на улице Тургенева от Ленина до переулка Дьяченко, на Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко и на самом переулке Дьяченко. На Комсомольской от Муравьева-Амурского до Серышева. На Калинина от Ленина до Серышева, параллельно на Запарина. По Ленина от площади Славы до Калинина, на Амурском бульваре от входа в стадион имени Ленина до Калинина и на Уссурийском бульваре от речного вокзала до Калинина.

Перекроют дороги для всех, кроме пассажирского транспорта, с 19:00 до 23:30. Нельзя будет проехать по улицам: Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до Калинина. По улице Ленина от площади Славы до Калинина, по Тургенева от Ленина до переулка Дьяченко, по Серышева от Тургенева до Калинина, по Амурскому бульвару от входа на стадион имени Ленина до Калинина и по Уссурийскому бульвару от речного вокзала до Калинина.

Перекрытие дорог 30 мая

Во время проведения фестиваля «Амурские волны» и марафона «ЗаБег.РФ», 30 мая 2021 года, в городе также перекроют дороги и улицы. С 6:00 до 20:00 нельзя будет проехать по Шевченко, Тургенева, Муравьева-Амурского. С 9:00 ограничения будут на улицах: Муравьева-Амурского от Комсомольской до Гоголя, на Карла Маркса от Гоголя до Дикопольцева, на Истомина от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара, на Фрунзе параллельно, на Гоголя и Комсомольской тоже параллельно перекроют. С 13:00 до 20:00 дороги перекроют в центре Хабаровска по улицам: Карла Маркса от Дикопольцева до Синельникова, Пушкина от Ленина до Ким Ю Чена, по Льва Толстого от Карла Маркса до Ким Ю Чена, по Гайдара от Карла Маркса до Ким Ю Чена, по Дикопольцева от Ким Ю Чена до Ленина, по Петра Комарова и Московской от Карла Маркса до Ким Ю Чена. По переулку Студенческому от Ленинградской до Дикопольцева, по Постышева от Ленина до Уссурийского бульвара, по Уссурийскому бульвару от Дикопольцева до Шеронова и по Уссурийскому бульвару от Пушкина до Тургенева. Также будет запрещена парковка в центре города.