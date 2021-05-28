Попавшую в автокатастрофу семью с детьми экстренно забрала санавиация в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двое взрослых и трое маленьких детей разбились на машине в Хабаровском крае. Семья ехала на машине по дороге Селихино - Николаевск, и в пяти километрах от Циммермановки машина попала в автокатастрофу. Водитель легковушки не справился с управлением, и машина опрокинулась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- При происшествии погибших нет, травмы различной степени тяжести получили женщина 1993 года рождения и трое детей - 2012, 2019 и 2021 годов рождения. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу поселка Циммермановка Ульчского района, - сообщили в МЧС.

Попавшую в автокатастрофу семью с детьми экстренно забрала санавиация в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поздно вечером 27 мая из Хабаровска в Циммермановку вылетел вертолет санавиации. На борту Ми-8 было две бригады медиков. Пострадавших осмотрели и приняли решение забрать женщину с детьми в Хабаровск. Во время полета медики пристально следили за их состоянием. Пострадавших встретили кареты скорой помощи и отвезли в больницу в Хабаровске.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства автокатастрофы.