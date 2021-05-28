Михаил Дегтярев окунулся в «Мир детства» Фото: Максим МОЛОТОВ

Михаил Дегтярев решил лично проверить готовность летних загородных лагерей принять в это лето детей. Для этого был выбран «Мир детства». Это частный лагерь, довольно известный в крае с советских времен. Тогда он назывался «Дубки», а его тотемом был Евгений Дикопольцев. Герой и сейчас занимает центральное место на территории «Мира детства», у его стелы с бюстом всегда лежат цветы. И деревья, которые дали лагерю когда-то название, никуда не делись. Они превратились в дивные дубравы, окружающие место отдыха детей. Неслучайно первое, что сказал врио, выйдя из машины: «Господи, хорошо-то здесь как. Просто чудо…».

Лагерь на Втором Воронеже действительно можно считать образцово-показательным. Его директор Татьяна Колесникова устроила прибывшей межведомственной комиссии экскурсию.

Михаил Дегтярев окунулся в «Мир детства» Фото: Максим МОЛОТОВ

- Когда я впервые попала сюда в 1980 году, вот эти березки были с меня ростом. А теперь - видите, какие они высокие и стройные. Я с детства с этим местом не расстаюсь. Кстати, есть у нас одна «береза желаний». В конце смены все ребята по очереди прижимаются к ней и загадывают про себя сокровенное. И это непременно случается! Уж поверьте мне, проверено временем. Попробуйте, Михаил Владимирович, прижмитесь, - посоветовала радушная госпожа Колесникова.

И Михаил Владимирович попробовал. Сначала приобнял запунцовевшую руководительницу лагеря, потом обхватил березу. На нескромный вопрос - что именно загадал? - загадочно улыбнулся.

Михаил Дегтярев окунулся в «Мир детства» Фото: Максим МОЛОТОВ

Глава региона посетил медицинский пункт с двумя изоляторами, игровую комнату, воркаут-площадку. Здесь Дегтярев вспомнил свою спортивную молодость и несколько раз без усилий подтянулся на турнике.

Михаил Дегтярев окунулся в «Мир детства» Фото: Максим МОЛОТОВ

- Я несколько раз бывал в летнем лагере - спортивном. У меня и старший сын уже отправился в этом году в спортивный лагерь. Он же каратист. А младших детей тоже планируем отправить в лагеря, в том числе и на территории Хабаровского края. Лето большое, мы с супругой подберем, - поделился Михаил Дегтярев.

«Мир детства» провел в прошлом году только одну смену из-за коронавируса. Но в этом году смен примет несколько. Сначала военно-патриотическую, потом научно-познавательную и следующую - с уклоном в спорт.

Особенное внимание врио губернатора уделил доступности летнего отдыха юных хабаровчан.

- Компенсация стоимости путевок сейчас двойная. Первая - за счет средств краевого бюджета выплачивается сразу, родители платят меньше на 11800 рублей. А дальше из той суммы, которую родители оплатили сами, 50% возвращается кэшбэком. Тем, кто приобрел путевку, начиная с 25 мая, возврат будет произведен на карту «Мир». Если кто-то купил путевки раньше, то средства вернут по другой процедуре, начиная с 15 июня, - проинформировала и.о. заместителя министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

Фактически путевка оказывается подъемной даже для семей с очень небольшим достатком - с учетом всех дотаций. Власть как бы компенсирует прошлый год, когда дети были вынуждены «карантинить» дома. Нужно только правильно выбрать лагерь. Как отметил врио губернатора, полный набор видов детского отдыха и оздоровления в этом году представят родителям на выбор. А государство по решению президента страны будет возмещать часть затрат. Это уникальная технология, она впервые применяется и наверняка будет очень востребованной.

Отдельно коснулись ситуации с ковидом. Эпидемия еще не закончилась, поэтому детские смены будут работать в довольно жестком режиме. Например, еще до конца не решили, разрешать ли родителям навещать своих чад в лагерях? Вопрос этот возник, потому что никакой вакцинации в самом лагере проводиться не будет. Привитые дети приезжают сюда, с ними работает полностью вакцинированный контингент, так что контакты с внешним миром будут ограничены.

Работа всех загородных центров будет строиться на основе соблюдения всех противоэпидемических мер. Педагоги и обслуживающий персонал накануне заезда в обязательном порядке будут тестироваться на наличие новой коронавирусной инфекции. Детям оформляют обычные медицинские справки, без каких-либо исследований на COVID-19.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что сейчас в коммуникации с Роспотребнадзором удалось обеспечить 75%-ую заполняемость загородных лагерей. Но при условии массовой вакцинации и формирования коллективного иммунитета можно было бы проработать и разрешение на 100%-ую заполняемость.

- В «Мире детства» коллектив очень ответственно подошел к своей работе. Все провакцинировались, чтобы максимально обезопасить детей. Безусловно, это делается добровольно, но люди должны понимать степень своей ответственности. Насчет ста процентов заполняемости мест отдыха надо подумать. Санэпид нормы допускает 75%, а мы их достигли. Что ж, будем работать в этом направлении, - уточнила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Поскольку комиссия была межведомственной, проверка готовности лагеря к сезону шла и по линии пожарной безопасности и охраны. Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ ГО и ЧС по Хабаровскому краю - начальник отдела административной практики и дознания Николай Гасендыч доложил, что данный лагерь оборудован новой противопожарной сигнализацией, а с коллективом проведен подробный инструктаж.

Александр Масюк, начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю, в свою очередь рассказал об антитеррористических мерах. «Мир детства» имеет паспорт защищенности объекта и тревожную кнопку. Вообще, из 15 объектов отдыха детей на сегодня прошли процедуру категорирования и паспортизации девять лагерей. Однако процесс идет, и к началу первой смены, надеемся, остальные тоже получат эти документы.

Одним словом, межведомственная комиссия осталась удовлетворена положением дел.

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании в этом году составляет 529 миллионов рублей, в том числе один миллион рублей - из федерального бюджета, 379 миллионов - из краевого, 31 миллион - средства предприятий и профсоюзных организаций, 31,5 миллиона рублей - средства из внебюджетных источников. 156,3 миллиона рублей из краевого бюджета направлено на приобретение путевок в загородные центры, лагеря санаторного типа и лагеря с дневным пребыванием для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Средняя стоимость путевки при смене в 21 день в загородные лагеря - от 38 до 50,5 тысячи рублей. С учетом федеральной и краевой мер поддержки родительская плата за путевку в загородный лагерь составит от 7,5 до 20 тысяч рублей на 21 день. В сравнении с прошлым годом стоимость путевок выросла от 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. Путевки в лагеря с дневным пребыванием обойдутся родителям от 3,7 до 7,5 тысячи рублей.

Михаил Дегтярев с видимой неохотой уезжал из «Мира детства». На прощание в лагерной библиотеке он взялся погадать директору лагеря Татьяне Колесниковой на книге. Случайный выбор пал на «Робинзона Крузо». Наугад - страница 100, пятая строка сверху. Вот что услышала замершая руководительница:

- Начал работать для удовлетворения своих насущных потребностей и для сохранения своей жизни, - процитировал Даниэля Дефо глава региона и со значением посмотрел на Колесникову.

Напомним, что к работе в первую смену (с 1(2) по 20 (21) июня) приступят 350 организаций отдыха и оздоровления, включенные в краевой реестр. 20 организаций начнут работу в третьей декаде июня. Из 14 загородных лагерей края на сегодняшний день уже приступили к реализации путевок по программе кэшбэка 12 центров.

Единый информационный реестр о детских формированиях размещен в общем доступе на сайте министерства образования и науки края.