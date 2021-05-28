К дорожникам Комсомольска нагрянули с обыском правоохранители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая в контору крупной дорожно-строительной организации Комсомольска-на-Амуре - ООО «РУСТ» - нагрянули представители антимонопольной службы, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Об этом сообщает komsagram.ru.

Гости из УФАС предъявили приказ о проведении внеплановой выездной проверки «по признакам нарушения антимонопольного законодательства». Они скопировали информацию с офисных компьютеров, запросили ряд документов и взяли пояснения. Их вопросы, по словам руководства «РУСТ», действительно касались проведения аукционов на ремонт дорог и заключения контрактов.

- Сотрудники отдела УЭБиПК предъявили распоряжение вышестоящего руководства, на основании которого, как они пояснили, им поручено проверить «поступившие сведения о возможных противоправных действиях, связанных с участием в электронных аукционах».

Как утверждает руководитель компании Денис Паршин, сотрудники правоохранительных органов забрали бухгалтерские документы договоров ООО «РУСТ» и его поставщиков, которые не могли быть связаны с участием в электронных аукционах; печати совершенно посторонних юридических лиц, конторы которых расположены в одном с «РУСТ» офисном здании, но никогда ни в каких аукционах не участвовали.

- Замечания о том, что эти печати - не наша собственность, и изымать ее в рамках предъявленного распоряжения незаконно, были проигнорированы, - рассказывает Денис Паршин. - На нашу просьбу оставить хотя бы компьютер специалиста по сметам, чтобы мы могли закрывать формы по ремонтируемым объектам, нам ответили отказом. Вследствие всех этих действий деятельность нашего предприятия практически парализована.

Восстановление информации, установка различных специализированных программ, настройка нормальной работы компьютеров и оргтехники потребует немало времени.

С учетом того, что ООО «РУСТ» в настоящий момент ремонтирует сразу несколько дорог, данные обстоятельства могут негативно сказаться на сроках выполнения этих работ. А главное - затормозят сдачу в эксплуатацию заключительного этапа строительства реконструкции Комсомольского шоссе (от улицы Степной до Совхозной). Сейчас как раз проходит «предприемочная» проверка этого объекта Госстройнадзором.

- Мы не имеем возможности исправлять замечания по исполнительной документации, так как много информации хранилось на серверах и компьютерах сметного отдела. Поэтому сдача Комшоссе откладывается на неопределенный срок, - резюмирует Паршин.

Руководство ООО «РУСТ» обратилось с жалобой на действия правоохранителей в прокуратуру Хабаровского края.