Как будет ходить общественный транспорт в День города в Хабаровске в 2021 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске, традиционно в День рождения города будет продлен ход общественного транспорта. После праздничного салюта хабаровчане смогут нормально добраться до дома, так как автобусы и троллейбусы будут ездить до 23:30. Публикуем, как будет ходить общественный транспорт в День города по Хабаровску в 2021 году.

Возле Комсомольской площади будут концентрироваться автобусы №№ 10, 14, 19, 21, 25, 26, 33, 34, 55, 56, 58, 82, 83П и первый троллейбус. Возле музыкального театра остановится 56 автобус. На «Окружном универмаге» встанут семерка и восьмерка. На академии физической культуры – 71 маршрут. На «Речном вокзале» соберутся автобусы №№ 33 ,73 и 80. Десятка будет ждать пассажиров на остановке «Улица Калинина». Остановка «Управление ДВЖД» встретит вечером пассажиров автобуса №8 и №23. На 43 школе и Речпорте встанет 49. Уссурийский бульвар – остановка «Запарина» - 33 автобус, а на самой остановке «Уссурийский бульвар» будет ожидать 88 маршрут.

Дольше будут в этот день ездить практически все автобусы, в том числе единицы, 29, 25, 23. Первый трамвай и первый троллефбус также будут на продленке.