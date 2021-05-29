Грандиозный арт-фестиваль проходит на центральной улице Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске прямо сейчас центральная улица пестрит яркими палатками, и украшенными тематическими зонами. Тут и там уличные торговцы зазывают народ за покупками, подходят к гостям с лотками наперевес, предлагая сувениры, сладости, сахарную вату, шарики и игрушки. На Комсомольской площади идет масштабная подготовка к концерту, который состоится в 18:00 сегодня, 29 мая.

Грандиозный арт-фестиваль проходит на центральной улице Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кажется, сейчас на Муравьева-Амурского собрался весь город. Людям предлагают потанцевать под зажигательную музыку, послушать исполнение кавер-групп и даже битбоксеров, насладиться исполнением и русского народного фольклора.

Грандиозный арт-фестиваль проходит на центральной улице Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вот только прошел мимо показательного выступления каратистов, а тут уже палатка, где юные художники создают портреты жителей, а еще чуть поодаль молодежь делает фигуры по технике оригами. Тут можно потягать штангу за приз, а можно сыграть в увлекательную игру квиддич, известную по книгам и фильмам о Гарри Поттере. Десятки тем для мастер-классов, лотереи и викторины, оригинальные фотозоны, ходулисты, мимы и живые статуи, и даже выставка ретро-автомобилей появилась сегодня на главной улице города.

Грандиозный арт-фестиваль проходит на центральной улице Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Особенно много развлечений и игр для детей. Самым юным предложили разукрасить красками целый картонный городок, свою печать смогли оставить сотни ребят. Выстроилась очередь и к батуту. Тут, кажется, без дела не остался никто.

Грандиозный арт-фестиваль проходит на центральной улице Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Отдельное внимание уделено продаже самых разных товаров. Здесь изделия из бересты, живые цветы, сувениры, вязаные игрушки, часы, ремни, кошельки, выпечка, напитки, игрушки многое-многое другое.

Грандиозный арт-фестиваль проходит на центральной улице Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Продлится арт-фестиваль сегодня до 18:00, затем на Комсомольской площади пройдет концерт, а в 22 часа на набережной будет запущен праздничный салют.