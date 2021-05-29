Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Тысячи зрителей, десятки локаций и нескончаемое количество веселья объединил в себе фестиваль «Счастливый Хабаровск». «Комсомолка» рассказывает, как прошел праздник.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Ради арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» в краевой столице перекрыли проезжую часть по улице Муравьева-Амурского от улицы Дзержинского до Комсомольской площади. Всю улицу заполонили люди. Протиснуться между локациями было достаточно сложно.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Логически весь фестиваль был разделен на 12 тематических блоков: спорт, хендмейд, шоу, художники и многое другое.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Одной из ярчайших локаций стал Волшебный мир Гарри Поттера». Он расположился в районе дворца детского творчества «Маленький принц». Такого поворота явно не ожидали фанаты поттерианы, но организаторы провели настоящий турнир по квиддичу.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Большой популярностью пользовались спортивные локации.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Например, самые сильные хабаровчане посоревновались в тяжелой атлетике.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Провели и мастер-класс по фитнесу. Зрители дружно подхватили ритм тренеров и стали повторять движения в такт.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Напротив Театра юного зрителя расположилась площадка «Русская слобода». Узкоспециализированные коллективы показали невиданные костюмы и предметы быта из жизни людей на Руси. В предыдущие годы на такой локации появлялась даже шкура настоящего медведя.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Гостям фестиваля всех возрастов удалось раскрасить картонный замок, построенный специально для праздника.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Собственные подвижные экспонаты представил клуб «Авторетро».

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Музыкой хабаровчан радовали сразу несколько коллективов. Так, на проезжей части выступили участники международного музыкального фестиваля «Амурские волны».

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Кроме того, в «Счастливом Хабаровске» свою музыку включили участники клуба «Автозвук».

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

А на нескольких локациях выступили городские группы.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Андрей Малахов.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» завершился в краевой столице. Фото: Лада Дударова.

Напоминаем, что в 22:00 начнется праздничный фейерверк. Увидеть его можно будет на городской набережной.