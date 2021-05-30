Владимир Матвеев: «У Хабаровска есть чему поучиться другим городам» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В преддверии дня города глава Хабаровской городской думы Владимир Матвеев поделился подробностями динамики работы представительного органа краевого центра в интервью корреспонденту «КП».

- Давайте подведем результаты работы думы Хабаровска за 1 квартал. Что было сделано депутатами?

- Здравствуйте. Во-первых, поздравляю всех хабаровчан, всех жителей города с нашим главным городским праздником – Днем основания Хабаровска. Пусть будут все здоровы и благополучны. Во-вторых, отвечаю: дума трудится в штатном режиме. Сейчас идет работа по руководящим документам по приведению в надлежащее состояние документов самой думы. Так, принято положение об оплате командировочных расходов депутатов, работающих на постоянной основе. Также решаем одну из главных задач - по изменению бюджета города Основная же работа депутатов – на округах, с избирателями – по их жалобам, обращениям и предложениям. Мы подключили к этому еще и недавно созданные территориальные группы. Наладили по-настоящему конструктивный диалог как с администрацией краевой столицы, так и с комитетами по управлению районами. Идет совместная работа. Образно говоря: жители обращают внимание на ту или иную проблему, а исполнительная и представительная власть каждая со своей стороны, но при этом все вместе ее решают. Это очень продуктивно.

Владимир Матвеев: «У Хабаровска есть чему поучиться другим городам» Фото: Максим МОЛОТОВ

- Существует ли какой-то алгоритм работы с жителями? Многие люди элементарно не знают, кто именно является их представителем?

- Узнать это очень просто – было бы желание. Заходите на сайт администрации города, городскую думу, набираете в поисковике название своей улице и номер дома и получаете ответ, кто ваш депутат. Сейчас мы привели информацию в надлежащий вид, так что получить ее можно в течение трех секунд буквально. Что же касается информационных стендов в подъездах жилых домов – то размещать там сведения о депутате в том числе – это добрая воля управляющей компании. В любом случае можно позвонить в приемную городской думы по телефонам 41-96-48 или 41-97-61 и там вам подскажут. А уже от депутата и сотрудников районной администрации зависит, как решить вопрос. При необходимости к этому подключаются все должностные лица думы.

- Приведите пример.

- Пожалуйста. Люди из жилмассива по улице Панфиловцев обратились в городскую думу с претензией – у них прямо под окнами проходит дорога на стройку, вырубаются деревья, отсыпается путь для грузовых машин. Пыль, грохот, неконтролируемое движение автомобилей, постоянная опасность для пешеходов, особенно для детей. Подключились. Сделали восемь запросов в разные структурные подразделения городской администрации. И выяснили – действительно, деревья спиливали незаконно, сама дорога тоже проложена незаконно, никто никаких документов на это не получал. В итоге виновники найдены. Строителям были выписаны крупные штрафы. Депутаты направили запрос в комитет по управлению Индустриальным районом о приведении дороги в надлежащее состояние. Ждем возвращения территории в первоначальный вид.

- К Южному микрорайону в городе вообще особенно трепетное отношение…

- Ко всем – трепетное. Нечто похожее имело место на улице Бийской. Там вообще проблема была комплексная: промышленная зона, рядом идет индивидуальное жилищное строительство, отвода сточных вод нет, вместо дорог – какие-то непроходимые буераки. Выехали на территорию совместно с заместителем мэра, председателем комитета по управлению Железнодорожным районом Романом Брюхановым. Побеседовав с людьми, убедились в ненормальности ситуации здесь. Обратились к мэру с предложением навести порядок в районе Бийской. Итог: сейчас составляется подробный план, в котором предусмотрены и грейдирование улицы и проектирование ливневки.

- Не могу не задать вопрос про бараки. Они уродуют все районы Хабаровска. Можно ли надеяться, что еще при нашей жизни как-то эту проблему удастся решить?

- Ну, вы же знаете, что в этом году начинаем расселение проспекта 60-летия Октября. Закончим в декабре 2023 года. Врио губернатора инициировал процесс, он прорабатывает решение именно не с муниципальным и краевыми бюджетами, а напрямую с федеральным. Ибо ни край, ни, тем более, город такого не потянут в одиночку. Окончательно же решить этот вопрос в краевой столице невозможно в ближайшие пять-шесть лет невозможно. Чтобы убрать и расселить все аварийное и ветхое жилье, понадобится вся городская казна за несколько лет. Что поделать – нам досталось такое наследство. Как, между прочим, и с ливневыми канализациями – они изначально вообще не были предусмотрены. Но мы решим эти вопросы. Еще при жизни нашего поколения.

- Как часто хабаровчане обращаются в городскую думу с инициативами, которые, по их мнению, помогут сделать жизнь в краевой столице комфортнее, удобнее, может быть, эстетичнее?

- Обращений к депутатам поступают десятки, а если брать в общем – то сотни. Все они носят проблемный характер и самый разный калибр – от лавочки во дворе до летнего отдыха детей. Уверяю вас – все они рассматриваются и берутся на контроль. А вот инициатив крайне мало. За последние два месяца поступила всего одна – по бездомным животным. Жители просят организовать питомники для безнадзорных собак, вольеры. А также вернуть эвтаназию. Но законодательство не позволяет нам это делать. Максимум, что мы можем – отлавливать их и стерилизовать. И то в рамках отпущенного на эти цели бюджета. Повторюсь – инициатив немного.

- Народ совсем пассивный?

- Люди стараются привести в порядок то небольшое пространство, которое окружает непосредственно их самих. То есть дома у конкретного человека вы не найдете помойки или бродячей собаки или дымящей трубы. В том, же, что касается улицы, микрорайона и, тем более, города – все ругаются, но мало кто что-то предлагает. Однако есть одна сфера жизни, которую горожане поддерживают и в которой проявляют инициативу в массовом порядке. Это субботники. Они как бы вспыхивают хаотично, сами по себе в разных местах Хабаровска. Я бы посоветовал жителям обращаться в администрации районов, чтобы те организовывали вывоз собранного мусора. Кстати, субботники возникают не только по субботам. В этом смысле хабаровчане – просто образцово-показательные горожане. У наших людей есть чему поучиться населению других городов.