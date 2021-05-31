«Амурские волны» захлестнули Хабаровск Фото: Максим МОЛОТОВ

Если говорить о культурном эффекте фестиваля «Амурские волны», то, наверное, никто не выразился проникновеннее начальника военно-оркестровой службы штаба Восточного военного округа полковника Вадима Пахомова.

«Амурские волны» захлестнули Хабаровск Фото: Максим МОЛОТОВ

- Видите ли, всякая музыка имеет свою магию. Магия военного оркестра – самая древняя. Она идет от раскатов грома, постукивания дождя о листву дождя, мерного плеска волн, шелеста струящегося песка и журчания родников. Ее ритмика – это биение сердца воинов-охотников, их поступь в строю. Она затрагивает не просто эмоции человека, она взывает к генетической памяти людей, к тому нутряному осознанию полноты жизни, которое ковалось в наших предках тысячами поколений. Поэтому военному оркестру не нужны микрофоны и усилители. Его барабаны – это грохот обвалов, а звуки труб – утробный рев мамонта в бескрайней саване, - поэтично высказался Вадим Александрович.

И ничем иным, кроме как этой магией, о которой говорил полковник с арфой на рукаве парадного кителя, не объяснить паломничество хабаровчан на площадки «Амурских волн». Если это площадь Славы, то она забита до предела. Если арена «Ерофей», то свободных мест почти нет. Ну а если центральная улица Хабаровска, то многолюдный променад похлеще всяких демонстраций.

Традиционно фестиваль выдает свою основную программу на площади возле Спасо-Преображенского собора. Так было и 29 мая. Официальное открытие «Амурских волн» на площади Славы стало как бы и музыкальной презентацией фестиваля. Она длилась два с половиной часа.

«Амурские волны» захлестнули Хабаровск Фото: Максим МОЛОТОВ

- Гостеприимная хабаровская земля приветствует гостей со всей России, из военных округов, армий, военных частей и учебных заведений. «Амурские волны» - не конкурс и не состязание. Это место встречи мастеров военной музыки, где они покажут нам свое искусство. Лучшего не найти. Вы слышите, как плещутся воды реки Амур? Не случайно «Амурские волны» открываются бессмертным вальсом с таким же названием. И сегодня, открывая этот фестиваль, мы знаем и понимаем, что нам есть, кем гордиться и чем гордиться. В добрый путь, - приветствовал почти 600 военных музыкантов врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Амурские волны» захлестнули Хабаровск Фото: Максим МОЛОТОВ

С погодой повезло. Не жарко и не холодно, а, главное, дождя нет, как отмечали в разговорах «за кулисами» некоторые старожилы «Амурских волн», не первый раз приезжающие в Хабаровск. Новичков тоже хватало. Суворовцы из Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, например, признавались, что совсем по-другому представляли себе фактическую столицу Дальнего Востока. Здесь, оказывается, даже виноград растет, Хабаровск куда современнее «моего родного Орла и моей Калуги», а амурский левый берег вообще трудно разглядеть. Ребята пребывали в эйфории. Это, кстати, сказалось на их выступлении – главный военный дирижер Российской Федерации заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин отметил, что еще никогда не слышал такого вдохновенного исполнения суворовцами маршевой классики.

Выступление оркестров разных родов войск и различных округов и воинских соединений несло какую-то присущую только им изюминку. Трубачи и барабанщики из Петропавловска-Камчатского выдали что-то такое очень северное – суровое, мужское и яростное, как камчатские вулканы. Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота – проникновенно морское, соленое, укачивающее, безбрежное. Сводный военный оркестр воздушно-десантных сил устроил под музыку шоу десантников с непременной рукопашной, освобождением заложников и ломанием дубовых досок и горящих кирпичей, от чего дети на трибунах буквально заходились в визге. Сибиряки из военного оркестра 101 бригады связи из Читы впервые выступали на «Амурских волнах». Они впечатлили не только великолепной музыкой с элементами импровизации, но и безукоризненной режиссурой перестроений на площади.

Особенно вдохновил гостей и участников Сводный оркестр проекта фестиваля «Амурские волны. Дети». На площадь вышли юные военные музыканты из нескольких десятков музыкальных студий. Разного возраста – от старшеклассников до совсем маленьких крох.

- Достойное поколение растет. Мы вне программы фестиваля много общаемся с этими детьми. Видно, что это для них настоящее дело жизни – они так это воспринимают. Еще очень хорошо, что традиции, которые заложил Валерий Халилов, оказались такими живучими и дали замечательные всходы. Военная музыка перешагнула границы непосредственно военных профессий. Это сейчас – достояние всех слоев населения. Это – важная часть общероссийской культуры, - признался военный дирижер капитан Никонов.

«Амурские волны» захлестнули Хабаровск Фото: Максим МОЛОТОВ

До позднего вечера шел фестиваль на площади Славы. В завершении все оркестры исполнили продолжительное фестивальное «Поппури-2021» и ушли с песней «Победа остается молодой». Последние аккорды звучали уже под грохот фейерверка.

«Амурские волны» захлестнули Хабаровск Фото: Максим МОЛОТОВ

Выступление духовых оркестров перед Спасо-Преображенским кафедральным собором в череде фестивальных дней является как бы квинтэссенцией всех концертов «Амурских волн» в Хабаровске – в музыкальном театре, ГДК, арене «Ерофей», на главной городской улице. Фестиваль, по словам организаторов, намеренно построен таким образом, чтобы как можно больше людей смогли посетить его площадки.