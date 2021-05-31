Программа мероприятий на День защиты детей в Хабаровске в 2021 году Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске только отгремел грандиозный день города и подходит к концу фестиваль «Амурские волны», но праздники на этом не закончились. В День защиты детей, 1 июня 2021 года в Хабаровске детей ждет разнообразная развлекательная и познавательная программа мероприятий. Как весело и интересно провести время и чем развлечь самых дорогих маленьких людей, публикуем.

Главный городской праздник на прудах

Самое главное мероприятие в городе в День защиты детей .1 июня 2021 года пройдет в Хабаровске на прудах. Точное место проведения – пересечение улиц Пушкина и Уссурийского бульвара. Начало праздника в 16:00. Ребят в этот день ждут игры, конкурсы, викторины, ростовые куклы, дискотека. Ребята даже смогут сфотографироваться в форме пожарного. Тема праздника – пожарная безопасность. Дети и их родители смогут не только весело провести время, но и с большой пользой.

Зоосад «Приамурский»

«Комсомолка» уже писала о том, что хабаровский зоосад имени Сысоева в День защиты детей приглашает юных хабаровчан к себе в гости. В этот день ребята смогут навестить животных и весело провести время совершенно бесплатно. Свободный вход будет устроен для всех от 0 до 17 лет с 11 часов утра до 17 часов вечера. Ребят ждет театрализованное представление и развлечения.

Кинотеатр «Гигант»

Как правило, дети - ранние пташки, и развлекаться им хочется уже с самого утра. 1 июня у ребят есть такая возможность, в кинотеатре гигант с 9:25 ребят ждут на просмотр Мульта в кино. Сразу после просмотра, в 10:15 ребят будут ждать любимые герои из мультика «Три кота» - Коржик и Карамелька. В программе активные игры, аква грим, танцы и сладкая вата.

«Хобби холл»

Для детей, которым хочется провести продуктивно и классно целый день или несколько дней кряду, а также для родителей, которые не могут сами уделить время ребенку ввиду занятости на работе, «Хобби холл» предлагает провести детям вместе творческие каникулы. Период каникул с 31 мая по 11 июня, однако занять ребенка можно и по одному дню. Мастер-классы по рисованию в разных техниках, мастер-классы по приготовлению блюд, игры, квесты, эксперименты, развлечения и прогулки ждут ребят каждый день на каникулах. Начало занятий с девяти часов утра и до шести часов вечера. В течение дня ребят кормят, записаться на один день или на все каникулы нужно предварительно.

«На каникулы к бабушке Яге»

На протяжении всего первого летнего месяца с ребятами будет проводить время настоящая бабушка Яга.

- А если вы думаете, что баба Яга с современностью не знакома, то, ох как ошибаетесь. Интерактивные игры да конкурсы, Тик-Ток да неоновые вечеринки, нерф-поединки да много чего неожиданного ждет Вас в её избушке, но... только один месяц, только для тех, кто не побоится...провести первый месяц каникул у бабушки Яги. – пишут организаторы. Пройдут каникулы в центре МиниМакс. Подробнее о мероприятии можно узнать в центре.

Квест-игра «Школа волшебства»

Еще одно мероприятие для детей 1 июня состоится в Большой медведице. Здесь ребят ждет увлекательная квест-игра под названием «Школа волшебства». Вход на мероприятие свободный, а начало в 13 часов дня. Ждут ребят от 5 лет.

Развлекательный парк Wonderland

С 24 мая в Хабаровске заработал развлекательный парк Wonderland. 1 июня ребята также смогут посетить волшебную страну.

Wonderland - тематический шоу-парк с элементами театра, квестов, шоу-программ и других всевозможных приключений, задача которого погрузить абсолютно всех гостей в атмосферу волшебства. Традиционно ребят встретят в парке сказочные герои, заколдованный лес, замок Золушки и многое-многое другое. С понедельника по пятницу парк работает с полудня до восьми часов вечера, а в выходные с 11 часов утра и до девяти вечера.