Наталья Болоняева: «По диагностическим критериям «Вивея» занимает одно из ведущих мест в России» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уровень оказания медицинской помощи консультативно-диагностического центра «Вивея» давно конкурирует с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга, что повышает статус Хабаровска. Направляя людей в Корею, Китай и Японию, анализы организации используют в работе и не повторяют.

- Большую часть работы центр проводит по программам обязательного медицинского страхования. Например, сегодня наши сотрудники выезжают в районы края на теплоходе «Здоровья», автопоезде «Здоровье», - говорит главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», почетный житель города Хабаровска Наталья Болоняева. - Наш центр работает на весь Хабаровский край. По полису к нам обращаются люди, которые приезжают из других районов страны. Мы работаем со всеми медицинскими учреждениями города. В конце года получаем заявку на исследования, которые специалисты выполняют для хабаровчан. Достаточно принести направление.

Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», почетный житель города Хабаровска, Елена Денисова, заместитель главного врача консультативно-диагностического центра «Вивея» Фото: Сергей ПЯТКОВ

К слову, в «Вивее» проводят операции по зрению по полису ОМС.

- У нас есть хирурги-офтальмологи, которые работают по высоким технологиями. Например, для пациентов с сахарным диабетом делается интравитреальное введение препаратов, которое позволяет отодвинуть слепоту, - сообщила заместитель главного врача консультативно-диагностического центра «Вивея» Елена Денисова. - Нужно записываться к специалистам и решать вопрос. Задача центра амбулаторной хирургии - это малоинвазивная хирургия и диагностическая.