Чтобы зиму пройти без потерь, ДГК на ремонтах не экономит

В этом году специальная целевая ремонтная программа намечена на Хабаровской ТЭЦ-3. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Отопительный сезон на Дальнем Востоке в зоне действия АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) стартовал 31 августа прошлого года в якутском поселке Чульман. Ничего не предвещало в регионе погодных катаклизмов. Плавно начиналась осень… Зима ударила аномально низкими температурами резко, причем практически во всех регионах Дальнего Востока. Одномоментно максимальная нагрузка легла практически на все мощности ДГК.

И держались морозы до февраля. В итоге зима оказалась аномально холодной даже в ретроспективе последних 15 лет, а работать ДГК пришлось с огромной нагрузкой. Ведь был зафиксирован стабильный рост энергопотребления и в промышленности, и в коммунально-бытовом секторе по всей дальневосточной зоне.

В мае в Амурской, Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях отопительный сезон завершился (кроме северного района Хабаровского края - Николаевска-на-Амуре и юга Якутии - Нерюнгринского района). Можно подвести итоги - все станции, котельные и сети ДГК отработали в высокой степени надежно. Ограничений своих потребителей энергетики не допустили. Сама генерация выдала 13 388,18 миллиона кВт/ч электроэнергии и отпустила 18 579 тысяч Гкал тепловой энергии.

РВЕТСЯ, ГДЕ ТОНКО

Самым аномальным природным катаклизмом прошедшего отопительного сезона стал ноябрьский ледяной дождь в Приморье, когда треть Владивостока оказалась без тепловой и электрической энергии.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений Брылев. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

- Причем магистральные сети и станции ДГК выдержали стихию достойно, - говорит Евгений Брылев, первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДГК». - И даже без учета ледяного дождя в Приморье, этот ОЗП (осенне-зимний период) показал, что во Владивостоке имеются проблемы по тепловым сетям. В Хабаровском крае ситуация по теплоснабжению на порядок лучше. Особенно в Комсомольске-на-Амуре.

- И наши, и муниципальные сети достаточно активно работали весь сезон, - говорит главный инженер. - Как результат - никаких серьезных порывов, и меньше всего тепловых потерь именно в этом городе.

- В период пандемии на нас была возложена огромная ответственность - сохранить персонал здоровым и не допустить сбоев в энергоснабжении Дальнего Востока, - говорит Евгений Брылев. - Мы приложили максимум усилий, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции на станциях ДГК, в итоге мы стабильно отработали зиму.

Впрочем, и в Хабаровском крае были свои точки высокого напряжения в плане теплоснабжения.

НЕПРОСТАЯ СОВГАВАНЬ

В ноябре прошлого года с запуском новой Совгаванской ТЭЦ централизованное теплоснабжение пришло в Советскую Гавань. До этого весь город грелся от котельных. Поэтому ДГК пришлось с нуля строить здесь магистральные тепловые сети и пункты. Их соединили с сетями городскими, за которые отвечает краевое предприятие «Хабаровские энергетические сети».

Дмитрий Богдановский, заместитель генерального директора АО «ДГК» по теплоснабжению. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

- Учитывая фактор ввода новой станции с совершенно иным, чем на Майской ГРЭС оборудованием, мы взвешенно подходили к вопросам надежности. На то, что сразу новая станция возьмет на себя все теплоснабжение города, рассчитывать было бы наивно, - говорит Дмитрий Богдановский, заместитель генерального директора АО «ДГК» по теплоснабжению. - Поэтому приняли решение эксплуатировать в зиму и ТЭЦ, и котельные одновременно, постепенно переводя Советскую Гавань на централизованное теплоснабжение.

Решение оправдало себя: были сложности с совмещением гидравлических режимов ТЭЦ-магистралей - ЦТП - городских сетей. Пришлось в разгар морозов часть котельных включать. Но в целом зиму прошли стабильно.

- Сразу стало понятно, - говорит Богдановский. - Чтобы выстроить в городе надежную и эффективную систему, нужно, чтобы одно предприятие отвечало за теплоснабжение от станции до конечного потребителя. Поэтому ДГК в прошлом году выиграла конкурс и взяла в концессию все котельные и сети Совгавани.

За это лето энергетики должны провести там большой комплекс работ - ремонт теплотрасс, увеличение мощности насосов... Планируют даже уже в этом году часть котельных возвращать из концессии муниципалитету для их консервации.

Самое сложное сегодня - модернизировать внутридомовые сети города, которые тоже не рассчитаны на высокое давление централизованного теплоснабжения. Их может просто порвать в разгар зимы. Энергетики вынуждены отправлять в Совгавань рембригады из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, чтобы решить проблемы.

Увы, для полного перехода Совгавани на централизованное теплоснабжение одного года не хватит. Не все зависит от энергетиков.

- На сегодняшний момент позиция администрации города и района нейтральная, - утверждает Дмитрий Богдановский. - Проблему теплоснабжения они не считают своей. Их позиция - есть управляющие компании, с ними пусть энергетики сами и работают. А УК в городе привыкли к отсутствию порядка и контроля. Кроме того, здесь слабая платежная дисциплина - как у физлиц, так и у бюджетных организаций.

Показательно, что Совгавань - единственный город в крае в зоне действия ДГК, проблемы теплоснабжения которого вынуждено было взять на себя региональное Министерство ЖКХ. Благодаря этому и сложилась, собственно, концессия, по условиям которой ДГК за два года должна вложить в местную теплосетевую систему порядка 200 миллионов рублей.

Напомним, в качестве одной из ключевых задач региона глава края Михаил Дегтярев поставил переход энергоснабжения с мазутных котельных на газовые, либо на централизованное энергоснабжение. В Совгавани все шансы для этого есть, но пока не хватает консолидации в работе местной власти и энергетиков.

ДОРОГОЙ НАШ РЕМОНТ

Прошедшая зима снова подтвердила давно известную энергетикам истину: чем больше вложишь в ремонт, тем спокойнее отработаешь в зиму. А недофинансирование ремонтов чревато большими экономическими потерями.

И в этом году ДГК планирует максимально эффективно использовать заложенные в тариф средства на ремонт. Бюджет ремонтной кампании - 7,2 миллиарда рублей. А это, между прочим, 426 ремонтов по всей дальневосточной зоне ДГК. Из них 42 капитальных и средних - котлы, турбины, агрегаты основного оборудования.

В Хабаровском крае ремонтный бюджет тоже вырос.

Директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

- В 2020 году мы выполнили 18 капитальных ремонтов основного оборудования на сумму порядка 2,4 миллиарда рублей, - говорит Владимир Лариков, директор филиала «Хабаровская генерация». - В 2021 должны сделать 16 капитальных ремонтов, но более сложных - на сумму порядка 2,5 миллиарда рублей.

Особо стоит отметить, что в этом году специальная целевая ремонтная программа намечена на Хабаровской ТЭЦ-3, в том числе предусмотрены существенные средства на экологические мероприятия по снижению выбросов.

Это - флагман энергетики краевого центра. ТЭЦ-3 - последняя из сданных в эксплуатацию в Хабаровске - частично переведена на газ, самая современная и эффективная по всем основным показателям. Использовать ее для производства энергии наиболее выгодно.

Директор Хабаровской ТЭЦ-3 Александр Лыспак. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

- Постоянно возрастает энергопотребление в краевом центре, - говорит Александр Лыспак, директор Хабаровской ТЭЦ-3. - И на ХТЭЦ-3 ложится все больше нагрузки. А в перспективе она еще возрастет. Ведь микрорайон «Ореховая сопка», который определен главой и правительством края как основной для развития жилищного строительства, будет получать всю энергию именно от ТЭЦ-3. Уже начинаются работы по проектированию тепломагистрали, ведущей от нее к площадке будущего строительства.

Кроме того, чем больше станция работает, тем больше средств и сил нужно для поддержания ее надежности. Все-таки с момента запуска ТЭЦ прошел достаточно большой срок. Многое нужно заменить, модернизировать.

Так, в текущем году в программе ДГК запланирована модернизация одного из энергоблоков ХТЭЦ-3 и многое другое.

ГОРЯЧИЕ СЕТИ

В этом году в Комсомольске-на-Амуре запланирован самый большой объем работ на теплотрассах. В том числе пройдет перекладка на одной из центральных улиц, где не было ремонта с прошлого века.

Юрий Рудой, директор СП «Комсомольские тепловые сети». Фото: Дальневосточная генерирующая компания

- Самой значимой для нас в текущем году станет масштабная реконструкция теплотрассы номер два, - говорит Юрий Рудой, директор СП «Комсомольские тепловые сети». - На реализацию этой программы АО «ДГК» предусмотрено 404 миллиона рублей.

Всего же по городу в ходе летней ремонтной кампании предстоят работы на 11 участках теплотрасс в разных районах общей протяженностью 5,1 километра.

Хабаровск тоже ремонтным бюджетом обижен не будет. Если на ремонт сетей ДГК в этом году заложила 1,2 миллиарда рублей, то 360 миллионов из них - на теплосети Хабаровска. В краевой столице энергетики планируют обновить в общей сложности 6,2 километра.

Среди семи крупных замен трасс выделяются по объемам работы в районе «Рабочего городка» на ТМ-31. Здесь энергетикам предстоит заменить 347 метров теплотрассы и все теплофикационные камеры.

Почему такое внимание? В районе много новостроек, а значит повышенная нагрузка на всю теплосистему. Теплоснабжение необходимо сделать более стабильным и надежным. Но, как уверяют энергетики, жители «Рабочего городка» на время работ без горячей воды не останутся. Впрочем, так же, как и по всем семи ремонтируемым этим летом тепломагистралям Хабаровска.

Вячеслав Аронович, директор СП «Хабаровские тепловые сети» Фото: Дальневосточная генерирующая компания

- Успешному прохождению этого ОЗП, безусловно, способствовала качественно проведенная ремонтная кампания, - говорит Вячеслав Аронович, директор СП «Хабаровские тепловые сети». - На тепловых сетях Хабаровского края в 2020 году был выполнен капремонт более 14,5 километра трубопроводов на сумму 551,4 миллиона рублей. В 2021 году мы намерены заменить уже более 17,5 километра по Хабаровскому краю. В планах также восстановить изоляцию трубопроводов - более 9,5 километра, ремонт арматуры, оборудования тепловых сетей и насосных станций.

Конечно, планы ремонтов энергетики еще скорректируют по результатам гидравлических испытаний, которые завершились в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Обнаружены слабые места, которые тоже будут отработаны. Впереди у энергетиков не менее горячая пора для встречи новой зимы во всеоружии.

Виктор Илин, "Тихоокеанская Звезда".