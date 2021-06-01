Дети начали болеть ковидом, ограничения снова введут, а в Таиланд полетят только привитые: коронавирусные новости в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске сегодня, 1 июня, состоялся очередной коронавирусный штаб. Власти края обсудили текущую ситуацию с заболеваемостью и приняли необходимые меры. В регионе за неделю заболели 256 человек, это на полсотни больше, чем неделей ранее. Ситуацию оценили как напряженную. В крае начали разворачивать дополнительные ковидные койки. Так, в 10 больнице появилось еще 20 коек, а в охотской ЦРБ - еще три. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Если по краю процент заполняемости мест в больницах составляет 78%, то в Хабаровске он перешагнул за отметку 87%, - добавили на штабе.

Как отметила Ирина Зубун, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в зоне риска по-прежнему все возрастные группы, болеют чаще люди в возрасте от 60 лет. Однако сейчас стали болеть чаще и молодые люди, от 18 до 29 лет.

- Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. Там проводятся противоэпидемические мероприятия. Мы держим на контроле ситуацию в Тополево, где также был ранее зафиксирован очаг, - сказала Ирина Зубун.

Также она предложила снять карантин с Алонки, где была вспышка. Сейчас там ситуация нормализовалась. В последний раз коронавирус диагностировали там еще 17 мая. А по краю предложено вернуть кое-какие ограничительные меры. Роспотребнадзор предоставит предложения по ним краевым властям.

Евгений Никонов сообщил участникам штаба, что динамика заболеваемости отнюдь не оптимистичная. Каждый день умирают люди.

- Нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание, и человек умирает, - сказал Евгений Никонов.

Границу с Таиландом планируют в скором времени открыть, однако впускать туда будут только тех, кто привился от коронавируса. В регионе продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привились уже порядка 117 тысяч человек.