«Зоосад «Приамурский» объявил бесплатный вход для детей и родителей Фото: Максим МОЛОТОВ

В международный день защиты детей поистине массовую акцию организовал приамурский зоосад имени В. Сысоева. Она называлась «Празник детства». Беспрецедентный поток посетителей обеспечил не столько «праздничный» статус 1 июня и хорошая погода, сколько главная «замануха» - бесплатный проход всем детям до 18 лет и их родителям тоже. И это правильно – праздник – так праздник.

«Зоосад «Приамурский» объявил бесплатный вход для детей и родителей Фото: Максим МОЛОТОВ

Тем более, что посетители прямо со входа попадали на театрализованное представление «Сказочная тайга». Оно шло с 10 часов утра в режиме нон-стоп.

- Девизом сегодняшнего праздника мы сделали фразу «Ценность человека превыше любых стоящих за ней физических ограничений. Задача акции: привлечь всеобщее внимание к реализации государственной программы «Доступная среда». Она направлена на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Мы считаем, что важнее помогать слабым, чем тянуться за сильным, - рассказала и. о. директора КГБУК «Зоосад «Приамурский» Елена Миргородская.

Общение с животными в форме их подкармливания свежей морковью и яблоками само по себе благотворно действует на детей. А тут еще и на перекрестке всех зоосадовских дорожек развернулось настоящее представление. Проводили его сотрудники дома культуры для молодежи и населения ТЭЦ-1. В программе – интерактивные площадки, арт-матсерские, беспроигрышная лотерея от гипермаркета «Бубль гум» и всякие подвижные игры.

«Зоосад «Приамурский» объявил бесплатный вход для детей и родителей Фото: Максим МОЛОТОВ

- Программа очень насыщенная. Наш дом культуры славится умением работать именно с детьми. Сегодня наша группа «Музыкальный патруль» исполнит песни «Мир на планете». «Дорога», «Рыба-солнце», «Мой миленок Ваня», «Матушка Богородица», а закончим «Поппури». Композиции разные. Детишки и помечтают, и попляшут как следует, - откровенничает солист группы «Марома» дома культуры для молодежи и населения ТЭЦ-1, руководитель группы «Музыкальный патруль» Ксения Шапиро.

Здесь же ребята из школы-интерната №1 приготовили свой творческий номер. Также выступили участники IX международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны-2021». Детский духовой оркестр «Веселый ритм» дома культуры поселка им. Горького под руководством Вячеслава Овчарука исполнил несколько детских и пару классических композиций.

Музыкальную программу украсило выступление духового оркестра детской музыкальной школы №1, которым руководит Александр Галайко.

Детям, а здесь их собралось не менее стони, предложили ответить на несколько вопросов. Признаться, некоторые из них ставили в тупик и взрослых. Например, что есть жаба зимой? Оказывается, ничего – она спит. А какое отличие лиственницы от других хвойных деревьев? Дети молчали, какой-то веселый папаша закричал, что ее иголки мягкие. Ведущая укоризненно на него посмотрела и ответила, что эти мягкие иголки сбрасывает на зиму.

«Зоосад «Приамурский» объявил бесплатный вход для детей и родителей Фото: Максим МОЛОТОВ

Одной из главных фишек зоосада в день защиты детей по всеобщему мнению стал фестиваль мороженного «Планета желаний». Каждый ребенок получил по порции.