Дегтярев объявил, что будет защищать инвесторов, если надо, в «ручном режиме» Фото: Правительство Хабаровского края

Преодолеть административные барьеры при согласовании и реализации инвестиционных проектов – так звучала темя межведомственного совещания во Владивостоке. Здесь собрались представители генеральной прокуратуры, министерства по развитию ДВ и Арктики, полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева.

Одним из основных докладчиков выступил врио губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев говорил о привлекательности региона для инвесторов. У нас – огромные запасы природных ресурсов, в том числе редких. Стабильно развивается обрабатывающая промышленность, выстраивается современная логистическая и транспортная инфраструктура. Энергетика развита на хорошем уровне.

- Долгое время инвестиционный потенциал края последовательно снижался, бизнесы закрывались, уменьшалось количество предпринимателей и новых инвестпроектов. Во многом такая ситуация была обусловлена равнодушием властей и непониманием важности улучшения инвестклимата на территории края. Это привело к подрыву доверия бизнес-сообщества к институтам власти. Анализ обращений, мои личные встречи с предпринимателями показывают, что за конкретными, частными вопросами кроются системные проблемы. Немало случаев, когда чиновники могли реально помочь в расшивке проблемных вопросов по конкретным инвестиционным проектам, но не делали этого, прикрываясь формальными причинами и «отписками», - подчеркнул в докладе Михаил Дегтярев.

Глава региона проинформировал, что в 2020 году прирост инвестиций составил 24,7%. При этом общая сумма достигла 238 млрд рублей. И тем не менее, с первых дней работы врио губернатора получает немало обращений от предпринимательского сообщества о серьезных проблемах во взаимодействии с инвесторами и бизнесом.

Дегтярев объявил, что будет защищать инвесторов, если надо, в «ручном режиме» Фото: Правительство Хабаровского края

Дегтярев заострил внимание, что база у нас, безусловно, имеется, а, значит, пришла пора делать конкретные шаги. И они делаются. Так в целях повышения эффективности работы институтов поддержки в крае создано "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края". Это - единая площадка по работе с инвесторами. На сопровождении агентства по принципу "одного окна" находится более 60 проектов с общим объемом инвестиций свыше 400 млрд рублей.

Врио назвал направления, которые получают у бизнесменов негативную оценку именно благодаря административным барьерам. Это сфера лесопользования, применение административных процедур в строительстве, выделение земельных участков. Глава региона отметил, что во многих случаях приходится действовать в "ручном" режиме, устраняя искусственные административные барьеры. Одновременно проводятся комплексные реформы в управлении инвестиционным климатом.

Характерно, что о давлении на бизнес со стороны административных и правоохранительных органов Михаил Дегтярев говорит постоянно на разных уровнях. Ему непросто переломить косную, порочную практику административного давления, которая осталась нам в нездоровое наследство от прежних «рулевых» края. Поэтому Михаил Владимирович предлагает, прежде всего, начать с аудита проблемных сфер. И только потом приступить к совершенствованию системы. Фактически, врио губернатора объявляет о готовности стать помощником в реализации проектов и защитником любых предприятий, лишь бы они создавали рабочие места, своевременно платили налоги.