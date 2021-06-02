Хабаровск останется на пятитысячной купюре Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с председателем Центрального банка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной. Одним из главных вопросов рандеву был план выпуска Банком России в 2022-2025 годах модернизированных банкнот, с которых предполагали убрать символику Хабаровского края.

Глава региона, выражая общее мнение жителей Хабаровского края, заострил внимание на несогласии населения с решением об изменении дизайна банкноты.

- Сегодня на ней изображен памятник графу Муравьеву-Амурскому - человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России, а также мост через Амур. Конечно, мы гордимся этим. И планы Центробанка по изменению дизайна многих расстроили, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио напомнил, что символика имеет огромное моральное значение не только для дальневосточников. Граждане всей России знают, что изображение на пятитысячной купюре моста через Амур не случайно. Это уникальное инженерное сооружение не имеет аналогов в мире. Мост в буквальном смысле строила вся страна.

Эльвира Набиуллина в свою очередь призналась, что полностью разделяет чувства людей. Действительно, историческая роль и значение Хабаровска - крупнейшего промышленного центра на Дальнем Востоке - неоспорима и не подвергается сомнениям. По ее словам, изображения, символизирующие собой город, сохранятся на купюре в пять тысяч рублей, которая по-прежнему будет оставаться в обороте.

Глава Центробанка уверила, что вопрос об обновлении дизайна пятитысячной купюры не будет подниматься раньше 2030-2035 годов.

Это, безусловно, аппаратная победа Михаила Дегтярева. Ведь прежде декларировалось, что влиять на идеологическое содержание купюр никто не в силах, кроме самих банкиров. Дегтярев показал наличие мощного лоббистского потенциала и поддержки на федеральном уровне. Фактически после личного вмешательства главе Хабаровского края удалось отыграть уже принятое Центробанком решение. Такое не по силам большинству глав регионов.

И характерно, что глава региона не стал уходить в эмоции. Тема смены дизайна пятитысячных купюр была болезненно воспринята жителями Хабаровского края, поэтому Дегтярев, лично добиваясь отмены несправедливого в отношении жителей региона решения, продемонстрировал тактический талант - инициировал встречу с председателем ЦБ РФ и уже там озвучил ей конкретные предложения, приведя крайне убедительную аргументацию.