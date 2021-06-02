День защиты детей с травмами: две 12-летние девочки столкнулись во время катания на велосипеде и электроскутере в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастный случай произошел вчера вечером, 1 июня. Девочки в сопровождении родителей отдыхали на спортивной площадке арены «Ерофей». Там же родители на время арендовали одной из пострадавших электроскутер. А другая в качестве средства передвижения на вечер Дня защиты детей выбрала велосипед. Территория для катания на «Ерофее» обширная. Но, как показала практика, девчонкам места оказалось мало.

- Произошло, грубо говоря, лобовое столкновение. А так как электроскутер тяжелый, да еще и с огромными колесами, девочка, управлявшая им, получила серьезные травмы, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Удар оказался такой силы, что родители были вынуждены обратиться в Краевую клиническую больницу №2. Там-то и выяснилось, что девочка сломала кости черепа и ушибла головной мозг. Тут стоит учитывать, что в зависимости от марки вес электроскутера может достигать 120 килограммов.

- Родители второй девочки пока в больницу не обращались. Сотрудники полиции сейчас устанавливают состояние второй участницы столкновения, - добавила Анна Исаева.

Прокуратурой региона начата проверка в отношении собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров.

- Сотрудники прокуратуры выяснят, как были соблюдены меры безопасности. Полагались ли пострадавшей шлем, наколенники, налокотники или иные средства безопасности, - объяснила Анна Исаева.

Кроме того, выяснят, были ли соблюдены все правила и нормы в использовании инновационных средств передвижения.