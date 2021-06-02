«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

Профилактическое мероприятие «Безопасность детей превыше всего» прошло в Хабаровске вчера, 1 июня, в День защиты детей на территории городских прудов. Для ребят детсадовского и младшего школьного возрастов организовали активный праздник на открытом воздухе и, с помощью игр, напомнили о правилах пожарной безопасности. На празднике присутствовали почетные гости – герои мультфильма «Щенячий патруль» Огнетушитель и Маршал.

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

- Для вас сегодня танцуют ваши любимые герои. Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом, - задорно прикрикивали ведущие.

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

В рамках мероприятия для ребят организовали различные конкурсы и загадки на пожарную тему. Так, в одном из состязаний участвовали как дети, так и их родители. Малыши изображали «огоньки», а родители «воду». Взрослые выстроились как во время игры в ручеек, а детки пробегали внизу, через так называемый «ручеек». По команде ведущих родители опускали руки и те ребята, что попали в ловушку, оказывались «потушены».

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

Но больше всего детей впечатлило перетягивание каната и эстафета в пожарной форме.

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

- Это одно из многих мероприятий, которые мы проведем в течение всего лета. У ребят начались каникулы, а это значит, что с наступлением теплых дней их снова потянет к приключениям. Например, в этом году один школьник уже попытался залезть в городские пруды. Во-первых, такие действия могут привести к несчастным случаям, так как установки для шоу танцующих фонтанов находятся под током. Во-вторых, конструкции легко ломаются, если оказывать на них внешнее воздействие. Наша главная цель – сделать все, чтобы в городе не происходили несчастные случаи с нашими детьми, - рассказала Марина Якимова, заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и семьей Центрального района Хабаровска.

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

Так, в течение лета на городских прудах и городской набережной, у главных водоемов краевой столицы, будут проходить ежедневные рейды сотрудников полиции. Они проследят, чтобы юные хабаровчане не лезли в воду. Кроме того, в рамках работы летних лагерей с дневным пребыванием планируется проведение обучающих занятий для детей с представителями пожарной охраны, полиции и другими.

«Повторяйте за Огнетушителем и Маршалом»: в Хабаровске детей обучили правилам пожарной безопасности. Фото: Лада Дударова.

- Мы сегодня на мероприятие пришли с моим сыном Кириллом. Ему семь лет. Вообще, если для детей в Хабаровске будут проводить действительно полезные, обучающие мероприятия, то, я думаю, они усвоят все необходимые правила. Дети же очень хорошо воспринимают информацию именно в игровой форме, - сказала хабаровчанка Дарья.

В финале мероприятия всем участникам раздали информационные листки и воздушные шарики в форме пожарной машины.