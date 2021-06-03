«Меньше негатива, больше веры в будущее» - эксперты о настроениях жителей Хабаровского края перед выборами

Михаил Дегтярев: меньше негатива и больше поддержки населения при опросах людей Фото: Максим МОЛОТОВ

В июне - начале июля все основные партии определятся со своими кандидатами на выборах губернатора Хабаровского края, что ознаменует старт избирательной кампании в регионе. Примечательно, что региональным законодательством не предусмотрена процедура самовыдвижения, а значит, бороться за пост главы региона будут исключительно выдвиженцы политических партий после прохождения установленного законом муниципального фильтра.

Что нас ожидает? Кто будет играть на поле в эту избирательную кампанию? Возможны ли неожиданности? И вообще, насколько честными ожидаются выборы в Хабаровском крае? Вопросов масса. И они неспроста - за Хабаровским краем следит вся страна. Высказать свое мнение мы попросили политического консультанта, одного из ведущих экспертов политических процессов в ДФО Даниила Ермилова.

- Особенность игры на поле в этом сезоне такова, что избиратели будет делать нетипичный выбор. Если Дегтярев не докрутит кампанию до требуемого состояния, то выбирать будут в логике «умного голосования». Это значит, что с начала сентября каждый житель взвесит для себя - достоин ли врио или нет? Если достоин - то это будет обсуждаться в «негласных коммуникациях», и потом «коллективный разум» примет решение поддержать. Если же нет, то тот же самый «коллективный разум» примет решение - кого из прочих кандидатов…

Насчет честности выборов. Выборы - это нечто среднее между войной и свадьбой. Они априори не могут быть честными, ибо конкуренция - залог развития. Это в принципе неправильная постановка вопроса. А вот законность и отсутствие корректировки результата со стороны комиссий (беспредел, иначе говоря) - это другой вопрос. И здесь лично я серьезно рассчитываю на нового главу крайизбиркома. Я внимательно посмотрел карьерный путь председателя комиссии - человек с опытом, понятный в нашем сообществе, выдержанный, можно даже сказать, аскетичный и аристократичный. А, следовательно, примет все необходимые действия для соблюдения процедур. Он не позволит украсть голоса, ему репутация важнее.

Что касается кандидата от Единой России. Надо понимать, что это по-прежнему единственная полноценная партия в стране. Но в то же время от нее сильно устали и прежде всего сами партийцы.

Насчет политической оппозиции. Как показала динамика событий последних месяцев, хабаровская оппозиция мыслит очень коротко и ограниченно. История с Фургалом ушла в прошлое, еще полгода - и феномен окончательно забудется. Строить на угасающем бренде политическую карьеру недальновидно.

ПРОТЕСТ ИМЕЛ ИНУЮ ПРИРОДУ

И когда Дегтярев сплотит вокруг себя сильных общественников, правозащитников, гражданских активистов, имеющих победы, и сторонников, а он может этих людей буквально брать на работу в правительство, то он прирастет их авторитетом с одной стороны и покажет жителям новый курс - курс на слом старых местячково-клановых олигархических структур и порядков. Это оценят, и выборы перейдут в логику поддержки Дегтярева, а это победа!

Так считает политолог Даниил Ермилов.

И, похоже, так же считают социологи. Фонд общественного мнения начал уделять пристальное внимание Хабаровскому краю еще с июля прошлого года. Экспресс-опросы такого рода отличаются закрытостью и непубличностью, они проводятся в проблемных регионах, чтобы федеральный центр ясно представлял себе настроения людей. Однако и здесь случаются утечки.

Так, в конце мая отчет-ДСП фонда зафиксировал падение отрицательного восприятия Михаила Дегтярева с 25 до 22%. В то же время показатель положительных оценок вырос с 41 до 43%. Характерно, что в последний месяц зимы эти данные выглядели как 27 и 27 и 37%.

Обычно ФОМ выводов не делает, только фиксирует динамику колебаний общественного настроя в ту или иную сторону. Но в нашем случае отмечено падение процентовки негатива как единственно снижающийся показатель. Также регистрируется рост количества респондентов, которые «затруднились ответить». Этот пункт вовсе не говорит о «нулевом», колеблющемся состоянии опрашиваемых людей. Обычно социологи относят число «не определившихся» к показателям положительным. То есть тех, кто будет «за», если реальные изменения коснутся непосредственно их.

Еще один пункт из закрытого отчета ФОМ - показатель социального самочувствия людей. Обычно социологи называют так поликомпонентное явление отношения людей к жизни в данном месте в данном обществе. Это из серии «как оно вообще?» Так вот, еще до отставки Фургала показатель составлял 22%, что позволяло говорить, что жизнью более-менее доволен лишь каждый пятый. Сегодня опрос показывает 34%, то есть все устраивает примерно треть жителей региона.

Что ж, Дегтярев действительно смог предложить людям некий образ идеального будущего Хабаровского края. Представление Дегтярева о том, как будет развиваться регион, и какое место он займет через 5-10 лет, совпало с ожиданиями жителей края.

А по-человечески, критика Дегтярева и негативное отношение к нему на уровне оскорблений сегодня уже стали социально неодобряемым поведением.