Торжество порока на хабаровской сцене

Торжество пороков на хабаровской сцене Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В прошедшие выходные «Триада» представила зрителям новый спектакль «Маленькие трагедии». В постановке Вадима Гоголькова пушкинские пьесы заиграли новыми красками. На сцене ожил «Пир во время чумы», который как никогда кстати показал, что человеческие пороки, боли, желания и спустя 150 лет будут оставаться прежними. Именно в пьесу «Пир во время чумы» режиссер включил остальные составляющие сборника «Маленькие трагедии». Ради развлечения, чтобы не умереть со скуки и от буйствующей чумы, гости разыграли каждую пьесу, разобрав роли между собой.

Торжество пороков на хабаровской сцене Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В первом действии главенствующую роль Шута-искусителя взяла на себя актриса театра Юлия Новикова. С совершенно диким взглядом, утонченной грацией и жутким смехом Юлия подтолкнула к совершению самых грязных поступков героев пьес «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери».

Юлия Новикова в роли Шута Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Словно Ехидна, актриса сбила с толку бедного, гордого, но жутко падкого на деньги Альбера, главного героя пьесы «Скупой рыцарь», которого сыграл Михаил Васюков. Игра актера и гнетущая атмосфера так хорошо сработали, что в какие-то мгновения поступки рыцаря вызывали чувства презрения и непонимания.

Михаил Васюков в роли Альбера Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Однако после появления старого Барона, с ролью которого отлично справился Вадим Гончаров, любовь к деньгам, показанная в пьесе, обрела новый облик. Наглядевшись на то, как герой чахнет над своим бессмысленным богатством, начинаешь чувствовать себя дискомфортно. Пытаешься в голове перебрать все варианты мотивов такой страсти к богатствам, которая еще и передалась по наследству.

Вадим Гончаров в роли Барона Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Не менее гнетущая атмосфера сложилась и во время пьесы «Моцарт и Сальери». Однако герои этой истории скорее вызвали сочувствие. Роль Сальери в пьесе досталась Илье Ли, а Моцарта сыграл Павел Данилкин. Самым большим открытием всего спектакля «Маленькие трагедии» оказался именно Илья Ли. В силу своей невероятной харизмы актер привычнее воспринимается зрителем в комедийном амплуа. Но Сальери у Ли получился далеко не самым позитивным и жизнерадостным. За непродолжительную пьесу чувство сострадания испытываешь именно к Сальери, который так и не смог смириться с талантом Моцарта. В конце, когда Моцарт рассказал о «Реквиеме» и уже успел выпить яд, так и хотелось выбежать на сцену и закричать от безвыходности происходящего. Благодаря драматическому таланту дуэта Ли и Данилкина пьеса прошла на одном дыхании.

Илья Ли в роли Сальери Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Если первые две составляющие трагедий отыграла мужская половина труппы «Триады», то к «Каменному гостю» зрители смогли увидеть в основных ролях прекрасных девушек. Ко второму действию роль Шута-искусителя для Юлии Новиковой заканчивается, и актриса надевает траурный наряд для роли вдовы Доны Анны.

Юлия Новикова в роли Доны Анны Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Тут же свой талант показала одна из самых молодых артисток театра Олеся Маркина.

Олеся Маркина в роли Лауры Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Актриса добавила свою уникальную перчинку в роль любвеобильной Лауры. А от ее фразы «Ну не при покойнике же!» зал взорвался от смеха.

Юрий Шарымов в роли Дона Гуана Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

От одной дамы к другой бегал Юрий Шарымов в роли Дона Гуана. Страсти, похоти и смертей в этой пьесе было более чем достаточно. Особенно яркой точкой стал бурлящий страстью, но, увы, не любовью, поцелуй Доны Анны и Дона Гуана. На этом моменте самые неподготовленные зрители залились краской.

Поцелуй Доны Анны и Дона Гуана Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В целом «Маленькие трагедии» в первозданном виде покорят любого любителя «Триады» и Пушкина. Но, как перед началом спектакля объявил главный режиссер театра Вадим Гогольков, пьеса будет со временем трансформироваться.

Главный режиссер камерного театра "Триада" Вадим Гогольков. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- То, что вы увидели сегодня, не повторится уже никогда, - сказал Вадим Гогольков.