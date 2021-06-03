Хабаровские политологи аргументируют, почему Центробанк прислушался к мнению Михаила Дегтярева о пятитысячной купюре

Михаил Дегтярев во время встречи с главой Центробанка РФ поднял вопрос о необходимости сохранения изображения символов Хабаровска в дизайне пятитысячных купюр Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора края Михаил Дегтярев во время встречи с главой Центробанка РФ поднял вопрос о необходимости сохранения изображения символов Хабаровска в дизайне пятитысячных купюр. Эльвира Набиуллина с ним согласилась.

- Как человек, избиратель и просто хабаровчанин я, безусловно, рад, что так получилось с купюрой. В политическом отношении эта история с дизайном банкноты очень ангажирована. Изначально аргументация Центробанка изменить содержание картинки и убрать Хабаровск была неубедительной. Даже Екатеринбург, который планировали поставить на купюру, растерялся. Хабаровчане же были возмущены и обижены. Сначала нас лишили статуса дальневосточной столицы, потом задержание и арест Фургала, потом митинги. И, наконец, «стирание» символов края с банкноты. Ситуация была напряженная. Мы проводили круглые столы, опрашивали общественное мнение, в соцсетях даже возникали площадки голосования за оставление символики - бесполезно. Федеральный центр решил - значит так и будет. И вот за дальневосточников вступается Дегтярев. Он доносит мнение народа до высших эшелонов власти. Он предельно конкретно и даже жестко высказывается о растущем недовольстве хабаровчан. В итоге он встречается с Набиуллиной. И она заявляет, что полностью разделяет чувства людей. Поэтому ранее принятое решение будет пересмотрено. Изображения, символизирующие собой Хабаровск, сохранятся на купюре в пять тысяч рублей, которая по-прежнему будет оставаться в обороте. Я считаю, что здесь дело не в том, что власть прислушалась к мнению народа и приняла такое государственное решение - сохранить статус кво купюры. Скорее причина в личности Михаила Дегтярева и его умении общаться с представителями высшего звена исполнительной власти России. В таких вопросах главное - уметь донести мнение народа до руководителей. Дегтярев сумел. К нему не просто прислушиваются в Кремле. Его слушают. Он пришел в Хабаровский край в период - сложнее некуда: ковид, свиная чума, пожары, наводнения, митинги. Он быстро слился с территорией, с людьми, показал себя умелым организатором. А главное - он сумел выстроить эффективную диалоговую систему с Москвой. Вот увидите, эта его способность договариваться себя еще покажет, - считает хабаровский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Чудесов.

Напомним, что с самого начала обсуждения этой темы Михаил Дегтярев четко обозначил свою позицию по вопросу изменения дизайна пятитысячной купюры, подчеркнув, что будет добиваться пересмотра решения. Он без лишних экивоков назвал первоначальное решение Центробанка «несправедливым».