Скулил, плакал и прятался в будку: в Биробиджане расстреляли сторожевую собаку

"Плохо Мишке, болят раны, болит душа. Но он жив, а вокруг много хороших людей" -Скриншот с видео

В столице Еврейской автономии хозяин попытался чужими руками расправиться со своей собакой. 2 июня он вызвал приятеля и тот расстрелял сторожевого пса из пневматической винтовки. Собака жива благодаря поднявшей шум соседке.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - слова простые, и знакомы всем еще с детства, но какой глубокий смысл они в себе таят! Прискорбно, на какую жестокость способны люди по отношению к своим животным, к тем, кто смотрит на них такими преданными и полными любви глазами, к тем, кто способен умереть ради спасения своего, самого лучшего на свете хозяина. И самое страшное, что животные продолжают беззаветно любить своего человека, не смотря на ту подлость и боль, которую им причинили.

Мишка – сторожевой пес, как раз из таких собак. Он беспрекословно слушается хозяина, даже будучи расстрелянным, даже истекая кровью, он все равно виляет хвостом смотря на своего человека, в надежде, что тот свистнет его и все будет по-прежнему.

История Мишки до боли страшная. Он умудрился прокусить хозяину палец, может по неосторожности, может еще по какой-то причине. Но хозяин изрядно разозлился, позвал на помощь своего приятеля и тот, приехав, начал расстреливать собаку из пневматической винтовки. Конечно, по указке хозяина Мишки. Этот вопиющий акт жестокости случайно увидела соседка со второго этажа своего дома и тут же вызвала полицию, общество по защите животных, и стала снимать на камеру, что происходит в соседнем дворе.

На видео-ролике, снятом соседкой, запечатлено, как мужчина стреляет в мечущегося пса, и слышно, как Мишка жалобно скулит. Ему больно!

- Соседка кричала, чтобы они прекратили, но бесполезно, - рассказывает "КП" о случившемся Ольга Батенкова, председатель общественной организации ЕАО общество защиты животных «Добрые руки». – Эта женщина поступила самым правильным образом, она сняла все на камеру, причем даже машину стрелявшего, номера, сам процесс страшной расправы. Она вызвала полицию и позвонила мне. В панике она кричала, что прямо сейчас расстреливают из пневматики собаку, слава богу полиция среагировала вовремя, когда приехали мы, правоохранители уже допрашивали свидетелей и хозяина собаки.

Ольга Братенкова рассказала, что мужчина показал прокус на пальце, но это всего-навсего укус одним клыком, и так кусают не агрессивные собаки, не со злости, так кусают больше по неосторожности. Тем не менее, хозяин решил расправиться с собакой. А на восклицания Ольги лишь воскликнул, мол, вы приехали нотации мне читать?!

- Пес сидел на цепи и истекал кровью, хозяин помог завязать ему пасть, а Мишка покорно исполнял его приказы. Мы его забрали в клинику. Рентген показал 15 пуль вокруг черепа. Слава богу, в череп они не проникли, мозг не повредили, но все мягкие ткани были похожи на кашу. У собаки отекла глотка, он с трудом может пить и есть, и он искренне не понимает, почему его забрали у хозяина. Верность, не смотря на причиненную человеком боль.

Рентген выявил 15 пуль вокруг черепа собаки Фото: общество защиты животных "Добрые руки"

Сейчас Мишка проходит лечение, ему назначены антибиотики, но вынимать пули – значит причинить ему сильную боль, а пока этого делать нельзя. Отек и воспаление постепенно сходят. В будущем, когда пес совсем окрепнет, его отдадут на усыновление в другую семью, где его будут любить и достойно заботиться.

Последние видео-посты с Инстаграм показывают, что Мишка просто лежит и грустно смотрит вперед.

- Плохо Мишке, болят раны, болит душа. Но он жив, а вокруг много хороших людей, - пишут ребята из общества «Добрые руки».