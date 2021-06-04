Сергей Фургал: последние новости на 4 июня 2021 года Фото: социальные сети

Сергей Фургал останется в СИЗО «Лефортово» еще как минимум на месяц. Вчера, 3 июня, Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора. Адвокат Фургала Гроза заявил о том, что бывшему главе очень плохо, он молит о проведении элементарного медицинского обследования.

- Мера пресечения у него не изменилась, а здоровье у него очень плохое, он просит только единственное, чтобы ему организовали медицинский осмотр, - говорит адвокат Сергей Гроза журналистам после заседания. - Извините, я не могу сейчас, у меня очень тяжелое чувство, потому что здоровье у него реально очень плохое.

На вопрос журналистов, смогут ли зрители повлиять как-то на решение суда, Гроза ответил, что он не знает уже, куда ему стучаться, чтобы человеку хотя бы провели обследование стационарно, потому что врач сам говорит, что та медсправка, которую дают, не соответствует действительности.

Поддержать экс-губернатора на заседании приезжали сенаторы от Хабаровского края Сергей Безденежных и Елена Грешнякова.

Напомним, Сергея Фургала арестовали 9 июля прошлого года и по сей день удерживают в СИЗО «Лефортово». Его подозревают в преступлениях - убийствах многолетней давности. В изоляторе Фургал заболел коронавирусом и очень тяжело его перенес. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.