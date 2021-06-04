В лето войдем с понедельника: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край пришел ливневый циклон, два дня регион поливают дожди, немного усилился ветер. Но надолго он у нас не задержится, уже к воскресенью сместится на восточную территорию, а затем и вовсе покинет край. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, рассказала «КП», чего ждать от погоды в ближайшие выходные.

- Погода сохранится неустойчивая в грядущие выходные. Правда, уже таких дождей, как сегодня, не будет. Ночью еще пройдет достаточно сильный дождь, а вот завтра днем уже его интенсивность уменьшится. Причем на юге региона даже просветы будут, и довольно большие, - сказала синоптик.

Что касается температурного фона, то в эти выходные воздух прогреется до 18-23 градусов со знаком плюс. Если сравнивать с тем, что сейчас - в пределах +15, то потеплеет хорошо. В Хабаровске завтра также может пройти дождь. Но в целом циклон покидает Хабаровский край, с понедельника уже существенно потеплеет, на неделе будет до +25 +27 градусов. Осталось потерпеть еще всего пару дней, и наступит настоящее лето.