Охотники за трофеями: в Хабаровском районе снова насмерть сбили медведя Фото: hbk_novosti

Снова мертвый медведь, снова вырванный коготь. На трассе Хабаровск - Владивосток второй раз за неделю насмерть сбили дикое животное - бурого мишку. Причем ситуация идентична той, что произошла буквально недавно, 1 июня. На том же месте, с разницей лишь в 500 метров, нашли труп медведя.

Краевая госавтоинспекция подтвердила факт ДТП с участием животного.

- Сегодня утром, примерно в 5:50, на трассе Хабаровск - Владивосток произошло ДТП с участием медведя, к несчастью, уже второй раз за неделю, - сказали в госавтоинспекции.

Погиб хищник почти так же, как его предшественник. Скорее всего, у медведей здесь организован своеобразный коридор для перехода через дорогу. Водитель с места аварии скрылся. Полиция сейчас пытается разыскать автомобилиста.

Как и в предыдущем случае, у медведя отрезали коготь. Зачем такой трофей понадобился людям - неизвестно. Возможно, в качестве сувенира или оберега. Но два сбитых медведя за каких-то три дня, да еще и в одном месте, это странно, как минимум, и еще более странно, что вырвано по когтю.

Убрать тело медведя должна будет организация, которая занимается обслуживанием этого участка.

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