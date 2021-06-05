Зеленая тропа

Экзотропизм в центре «Натуралист»

Для «Полиметалла» ответственное отношение к использованию природных ресурсов - ключевой фактор стратегии устойчивого развития. Все предприятия компании сертифицированы в соответствии с международным стандартом ISO 14001, а для сотрудников вопросы охраны окружающей среды - неотъемлемая часть ежедневной работы.

О том, как выстроена работа экологических служб на крупных золотодобывающих предприятиях, рассказывают сотрудники «Полиметалла» в Хабаровском крае.

Международная система экологического менеджмента ISO 14001 охватывает весь комплекс процессов - от планирования до управления структурных подразделений и подрядчиков.

В мае 2021 года «Полиметалл» в очередной раз подтвердил лидерство в международном рейтинге - ESG-рэнкинге российских компаний, который составляет независимое Агентство RAEX-Europe. Главными факторами, которые влияют на включение в рейтинг, являются экологические показатели.

Биосфера и люди

Людмила Коваль, начальник отдела охраны окружающей среды хабаровского филиала компании «Полиметалл»:

Деятельность «Полиметалла» в вопросах охраны окружающей среды носит системный характер. Наша главная задача - обеспечить экологическую безопасность работы предприятий в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, а также постоянно внедрять улучшения в этой сфере.

Субботник в Амурске

В хабаровском филиале компании мы координируем действия предприятий и проводим регулярный внутренний мониторинг соблюдения всех стандартов, требований и инструкций. Наши сотрудники очень хорошо понимают значимость вопросов экологической ответственности. Мы ведем экологическую экспертизу всех процессов, наблюдаем за составами почв, сохранением биологического разнообразия. Реализуем комплекс мероприятий по лесовосстановлению, зарыблению водоемов, внедрению «зеленых» технологий, экологическому просвещению.

Технологично и экологично

Андрей Панишев, начальник отдела окружающей среды Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК):

На АГМК мы строго контролируем качество экологических показателей, на регулярной основе проводим мониторинг воздуха, воды и почвы. На предприятии действует собственная лаборатория, которая имеет необходимую аккредитацию на проведение исследований.

Все технологии на действующем производстве зарекомендовали себя как надежные и эффективные с точки зрения экологических требований. На АГМК используется наиболее экологичный в мире способ добычи золота из упорных руд - автоклавное выщелачивание.

Внедрена система замкнутого водооборота с применением установки обратного осмоса. Это значит, что вода, которая используется в производстве, после фильтрации вновь подается в технологический процесс, что позволяет снизить влияние на окружающую среду и минимизировать использование воды из природных источников.

Выпуск мальков

Ежегодно проводим мероприятия по озеленению и сохранению биоразнообразия в Амурском районе. Кроме того, с этого года начали тесно сотрудничать с Болоньским заповедником. Мы приобрели квадрокоптер, который поможет сотрудникам заповедника в научной работе по наблюдению за популяцией аистов. Оборудование также позволит оперативно находить очаги пожаров, если такие возникнут, что даст возможность быстро их локализовать. Территория у заповедника большая, и такая современная техника просто необходима.

Серьезное внимание мы уделяем экологическому просвещению жителей Амурского района. С 2013 года сотрудничаем с городским экологическим центром «Натуралист». Совместно проводим различные акции, образовательные мероприятия. Например, в этом году создаем экологическую тропу на территории детского сада №52. Уже к середине июня планируем завезти более ста саженцев 17 различных видов деревьев и кустарников.

Ветер и Солнце

Евгений Шестопал, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Светлое»:

В 2018 году компания реализовала два пилотных проекта в области «зеленой энергетики», которые позволили снизить использование дизельного топлива на нашем предприятии. «Полиметалл» стал одной из первых компаний в России, которая запустила систему солнечной генерации энергии мощностью 1 МВт, чтобы обеспечить фабрику электроэнергией. В порту Унчи был установлен ветрогенератор мощностью 100 кВт. Генерация «зеленой» электроэнергии позволила снизить выбросы парниковых газов на 640 тонн ежегодно.

Ветрогенератор п. Унчи

Системность в вопросах экологии и внедрение «зеленых» технологий - это стратегия, она задекларирована и подтверждена. То есть установлены цели и задачи, которые пошагово выполняются: снижение всех видов выбросов, уменьшение отходов, потребления свежей воды на технические нужды. В 2019 году мы вышли с этой стратегией на краевой конкурс «Эколидер» и заняли первое место.

Красота очистки

Александр Зенков, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Ресурсы Албазино»:

Для обеспечения производственного процесса предприятию требуется много воды, поступление которой организовано через систему замкнутого водооборота.

Недавно прошла испытания новая опытно-промышленная установка механической очистки воды. Она позволит более чем вполовину снизить ее потребление.

Кроме того, в настоящее время реализуется первый этап проекта очистных сооружений карьерных, шахтных и сточных вод, который обеспечит высокий уровень очистки воды практически до исходных значений. Сейчас осуществляется проектирование очистных сооружений на рудных зонах «Екатерина» и «Фарида», то есть самых перспективных.

Цветущий офис

Юлия Серватовская, руководитель проектов по внутренним коммуникациям хабаровского филиала «Полиметалла»:

Мы реализуем множество мероприятий для вовлечения сотрудников в вопросы охраны окружающей среды. Например, регулярно проводим экологические акции. Так, несколько лет назад мы присоединились к проекту «Спаси евражку». Ученые выяснили, что на этих зверьков негативно влияют попавшие в их среду обитания отработанные батарейки. Мы запустили проект по сбору на предприятиях выработанных элементов питания, который стал ежегодным. В конце мая этого года собрали очередную партию батареек - более 30 килограммов. Мы их отправляем в Челябинск на переработку.

Еще одна акция, которую поддерживают наши сотрудники - общероссийский проект «Добрые крышечки». Дело в том, что пластиковые крышки от бутылок не перерабатываются вместе с ними, так как они из другого материала. Мы их собираем и сдаем в утиль. Деньги за вторсырье направляются на благотворительность.

Прочно закрепилась традиция собирать макулатуру, серьезно сокращаем бумажный документооборот.

В этом году мы присоединились к акции «На работу - на велосипеде».