Михаил Дегтярев «втянул» федералов в экономику Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев со всей командой выступил на петербургском международном экономическом форуме. Главную цель визита на ПМЭФ врио не скрывал - извлечь максимальную пользу для Хабаровского края во всех смыслах. И это ему удалось.

Во-первых, сделаны шаги для решения застарелых проблем края - наследства предыдущих руководителей. Так, вчера представителями правительства края было заключено соглашение между Хабаровским краем и госкорпорацией «Ростех». В регионе заинтересованы в привлечении госкорпорации к реализации в крае проектов по достройке детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и строительству центра медицинской реабилитации на базе санатория «Уссури». Ориентировочная стоимость проекта составит 3,7 миллиарда рублей. «Ростеху» предложено принять участие в проекте в качестве концессионера. Это безусловный успех, потому что «комсомольский» долгострой и брошенный на произвол судьбы санаторий являются одними из самых проблемных краевых объектов.

К тому же «втягивание» федеральных структур во внутренние экономические процессы региона - вполне в логике действий Дегтярева. Чуть ранее врио губернатора уже удалось привлечь госкорпорацию в качестве стратегического партнера по развитию ВПК Хабаровского края. Благодаря достигнутым договоренностям «Ростех» обеспечил находящиеся в Комсомольске-на-Амуре заводы заказами до 2028 года. И уже сейчас рассматривает планы по расширению производственных мощностей входящих в госпорпорацию заводов, расположенных в Хабаровском крае.

По итогам 2020 года предприятия оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края почти в 1,5 раза увеличили выпуск продукции. Например, Амурский судостроительный завод получил контракт на строительство шести корветов для нужд ТОФ, а филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» завершил разработку и начал серийное производство истребителей пятого поколения Су-35С.

Во-вторых, Михаил Дегтярев воспользовался площадкой ПМЭФ для презентации своих инвестиционных проектов. И для заключения соглашений с крупным бизнесом и научно-исследовательскими центрами.

Например, руководитель края представил проект «Дом дальневосточника» - одно из своих любимых детищ. Он предполагает развитие в регионе массового фабричного деревянного домостроения и форсированный выход на 1 миллион квадратных метров жилых площадей, вводимых в эксплуатацию ежегодно. Реализация проекта «Дом дальневосточника» позволит не только производить до тысячи готовых домокомплектов в год, но и простимулировать лесопромышленный комплекс и лесопереработку.

Отраслевые эксперты говорят, что с 2022 года в регионе будет возводиться до тысячи индивидуальных деревянных домов из домокомплектов, производимых фабричным способом. А индустриальное деревянное домостроение может стать флагманским проектом Хабаровского края, не только поспособствовав решению жилищной проблемы, но и позволив региону выйти в лидеры на перспективном рынке за счет поставок готовых домокомплектов в Приморский край и другие регионы Дальнего Востока и всей страны.

Во время визита на форум главе региона и его команде удалось подписать соглашение с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева. Стратегический для системы образования края документ завизировали Михаил Дегтярев и ректор университета Александр Мажуга.

- Мы договорились вести совместную работу по всем направлениям, имеющим самое приоритетное значение для Хабаровского края. Это касается внедрения новых технологий в строительстве, медицине, энергетике, экологии, включая утилизацию и нейтрализацию многокомпонентных отходов, реализацию проектов по «зеленой» экономике в прибрежных районах Охотского моря и реки Амур, агротехнологии, - прокомментировал совместные планы Михаил Дегтярев.

Плюс ко всему «менделеевцы» примут участие в создании инновационного научно-технологического центра в Хабаровском крае в коллаборации с вузами. Здесь базой и научно-исследовательской площадкой выступят ТОГУ, ХГУЭП и Комсомольский-на-Амуре государственный университет, а также предприятия края, входящие в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Большое внимание привлекает и реализация образовательного проекта «Менделеевские классы» для школьников региона. Его цель - обеспечение условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, последующей подготовки компетентных специалистов, необходимых химической, атомной, металлургической, энергетической и другим видам отраслей промышленности России.

Что и говорить, делегация Хабаровского края отправилась на форум хорошо подготовленной, а Дегтярев в очередной раз доказал свою способность выстраивать диалог с федеральным центром.