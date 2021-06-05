Женщина погибла при сплаве по реке в Хабаровском крае

Катен считается одной из самых спокойных для сплава рек Фото: Тимур ХАНОВ

4 июня вечерний сплав по реке Катен в районе им. Лазо Хабаровского края завершился трагически для туристической группы из 18 человек. Одна из участниц погибла в результате опрокидывания лодки на одном из сложных участков. Ее тело извлечено местными рыбаками из-под завала.

Остальная группа туристов находится в безопасности.

- По факту гибели женщины прокуратурой района им. Лазо проводится проверка. Проверяется соблюдение требований безопасности и исполнения законодательства при организации туристических услуг, - сообщили в краевой прокуратуре.

Река Катен – очень популярна у любителей экстремального вида отдыха. Сезон сплавов начинается в мае и завершается уже перед началом зимы.

Река Катен. Фото: shamora.info

- Катен считается одной из самых спокойных в этом плане рек. В ней очень мало реально опасных мест и экстремальных порогов. Однако она в некоторых местах очень узкая, поэтому на ней часто образуются завалы из бревен и валежника. Чтобы предупредить сплавляющихся, бывалые туристы обычно ставят перед такими опасными местами различные предупредительные знаки, - рассказал хабаровский турист и рыбак Василий Дуров.

Сплавы по Катену туристическими компаниями обычно позиционируются как семейные. Эти рафтинг туры рассчитаны для семей с детьми от 5-лет, и для тех, кто рассматривает отдых вдали от цивилизации в чистой, дикой природе с горной рыбалкой. В турах используются четырехместные катамараны или большие профессиональные рафты.

- Очень важно перед началом сплава проинформировать службы МЧС о своем туристическом маршруте. В настоящее время на маршрутах зарегистрированы 6 туристических групп, три из которых с участием школьников. На водных маршрутах в Верхнебуреинском районе сплавляется 41 ребенок в сопровождении инструкторов и взрослых, - сообщили в региональном МЧС.