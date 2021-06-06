Фестиваль ростовых кукол прошел с размахом на хабаровской набережной Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На хабаровской набережной сегодня, 6 июня состоялся грандиозный фестиваль ростовых кукол, приуроченный ко Дню защиты детей. На мероприятии, кажется, собрались все городские дети. Сыграла на руку фестивалю и погода, в краевой столице воскресенье оказалось солнечным и теплым. Шествие любимых персонажей началось с речного вокзала и прошло до самого колеса обозрения, где на сцене, затем, начался концерт.

Фестиваль ростовых кукол прошел с размахом на хабаровской набережной Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Среди персонажей были ребята из щенячьего патруля, крысеныш Рататуй, даже огромная гармошка и солнце радовали ребят. С каждым персонажем можно было сфотографироваться, пожать лапку и просто повеселиться.

Фестиваль ростовых кукол прошел с размахом на хабаровской набережной Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кругом, на набережной расположились несколько десятков тематических палаток, здесь играли в большую напольную игру-бродилку, посещали различные кукольные мастер-классы, катались на самокатах, роликах, велосипедах и прочем транспорте. Весело было всем без исключения. Конечно, не обошлось без поедания тонны мороженого. Этот фестиваль состоялся в краевой столице впервые. Вполне возможно, что теперь он будет проходить в городе каждый год.