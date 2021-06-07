Он обещал вернуться, но не успел: умер легендарный хоккеист «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Трагическое событие постигло все хоккейное сообщество 5 июня, умер легендарный игрок - Максим Ишкельдин. Шестикратный чемпион мира, любимец болельщиков и звезда хоккея с мячом.

Хабаровчане не забудут Максима

Для Хабаровского края эта утрата особенно ощутима, так как Максим играл за «СКА-Нефтяник» с 2015 по 2020 годы и за это время стал кумиром для многих. Максим Ишкельдин собирался вернуться к «армейцам» в новом сезоне, уже был подписан контракт с клубом, но, увы, внезапная смерть из-за оторвавшегося во сне тромба распорядилась иначе. До своего 31 дня рождения Максим не дожил всего 17 дней.

- Мы все прекрасно знаем и помним Максима, как доброго и отзывчивого человека, как великолепного хоккеиста, игре которого рукоплескали болельщики практически всех городов, где культивируется хоккей с мячом, - говорят коллеги и друзья Максима. - Смерть его - невосполнимая утрата для всего хоккейного сообщества. И сегодня мы скорбим вместе со всеми ценителями его, еще не в полной мере раскрытого, таланта.

В социальных сетях болельщики выражают свою скорбь по поводу кончины величайшего спортсмена.

- Он уходил из клуба, но обещал вернуться. Максим, светлая память о тебе всегда будет жить в хабаровских болельщиках, - пишет Дмитрий в соцсетях.

Многие считают, что насколько велика была радость от возвращения игрока в клуб, настолько же сильной стала печаль от известия о его кончине. Номер 78 даже предложили вывести из оборота и оставить как номер истинной звезды, навсегда.

Легендарный игрок, звезда хоккея

За всю свою спортивную карьеру Максим шесть раз становился чемпионом мира и неоднократно признавался лучшим игроком Чемпионата России, будучи в составе «СКА», четыре раза он был чемпионом России, трижды брал кубок и трижды - суперкубок страны. Он трижды был лучшим полузащитником страны, а болельщики «СКА-Нефтяника» три раза провозглашали его лучшим игроком команды.

Он обещал вернуться, но не успел: умер легендарный хоккеист «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин Фото: «СКА-Нефтяник»

Он обещал вернуться, но не успел: умер легендарный хоккеист «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин Фото: «СКА-Нефтяник»

После окончания последнего сезона в «СКА», Ишкельдин заключил контракт с Красноярским «Енисеем», в составе которого стал чемпионом России. За весь чемпионат Максим принес команде 71 очко по системе гол плюс пас. В очередной раз игрок стал лучшим.

Болельщики с нетерпением ждали возвращения в команду популярного игрока, с нетерпением ждали начала сезона, но весть о кончине огорошила жителей хабаровского края.

Что будет с контрактом?

Виталий Афанасьев, пресс-секретарь хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», сообщил «КП», что контракт с Максимом был подписан, и как теперь поступит руководство клуба с ним – не ясно.

Он обещал вернуться, но не успел: умер легендарный хоккеист «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин Фото: «СКА-Нефтяник»

- Пока неизвестно, что будет предпринято, прошло еще слишком мало времени с момента кончины Максима, поэтому сказать, что будет с контрактом, мы не можем, но наверняка будем искать нового игрока к сезону, - сказал Виталий Афанасьев, пресс-секретарь клуба «СКА-Нефтяник».

Прощание со звездой хоккея с мячом

Сегодня, 7 июня прощаться с легендарным игроком будут в Новосибирске. На похороны пойдет и главный тренер команды «СКА» - Михаил Юрьев. Траурная церемония пройдет в похоронном доме Никрополь, с полудня до 15 часов по местному времени. Адрес - улица Немировича-Данченко, 134.

Хабаровчане могут почтить память Максима в помещении южного входа в арену «Ерофей». Здесь организовано место памяти Максима Ишкельдина, куда можно возложить цветы к его портрету. 7 и 8 июня посетить место можно с 10 часов утра до 20 часов вечера.