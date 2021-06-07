Рыбаки с побережья Татарского пролива: дары моря Датты

Профессиональной династической командой 45 лет бессменно руководит Давыд Яковлевич Фукс.

Рыболовецкое село Датта в Хабаровском крае - как жемчужина створками прикрыта с одной стороны Татарским проливом Тихого океана, с другой - живописной рекой Тумнин, самой крупной в восточной части Сихотэ-Алиньского хребта. Редкие по красоте ландшафты никого не оставляют равнодушным.

Место это историческое, известно с 1787 года, когда французские фрегаты «Буссоль» и «Астролябия» прибыли в эту бухту. Руководил экспедицией граф де Лаперуз, а в мае 1853 здесь побывала экспедиция Николая Бошняка. Зачарованные дальневосточной природой и ее щедростью, знаменитые мореплаватели и первооткрыватели земель русских оценили увиденное.

Река Тумнин

Такой ресурсной Датта остается и сегодня, градообразующее предприятие - рыболовецкий колхоз имени 50 лет Октября - было создано в феврале далекого 1967 года и в следующем году отметит 55-летний юбилей. У предприятия есть не только мощный береговой завод, а также собственный рыбопромысловый и транспортный флот и рыбоводный цех.

В ассортименте - 24 наименования рыбной продукции

Это бренд с безупречным вкусом, который влюбляет в себя сразу и навсегда. В ассортименте 24 наименования рыбной продукции, включая ламинарию - полезнейшую для иммунитета человека морскую капусту.

Раиса Добрынина, главный технолог рыболовецкой артели имени 50 лет Октября: «Мы не сторонники того, чтобы добавлять в продукцию химикаты, у нас натурально и по ГОСТу, советские ГОСТы всегда лежали в основе и соблюдались по всем параметрам».

Раиса Леонидовна закончила Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет во Владивостоке, на берегу Татарского пролива с 1968 года, совмещает науку и творчество, чтобы предложить потребителям настоящие дальневосточные дары моря Датты.

Отец Раисы Добрыниной был главным бухгалтером предприятия с самого его основания. Здесь почти все трудятся династиями - профессиональными, честными, талантливыми, такой получается и продукция.

В ассортименте - 24 наименования рыбной продукции

В колхозе имени 50 лет Октября делают консервы натуральные из кеты, сельди, сардины - иваси, скумбрии курильской, консервируют и рыбные тефтели.Причем аппетитные ежики из горбуши, кеты, мойвы, риса и сельди заливаются правильно приготовленным томатным соусом, в нем нет искусственных ароматизаторов и загустителей, в этом случае он становится источником ликопина - одного из лучших антиоксидантов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.

Необыкновенно вкусные и консервы из четырех видов морской капусты. Все дело в способе добычи. Ламинарию сахаристую, буквально, водолазы косят под водой. Она получается чистой, без сторонних примесей. Другие производители собирают на побережье, в этом случае избавиться от песка невозможно, его из бурых водорослей вымыть весьма проблематично.

Производится здесь и продукция холодного копчения в вакуумной упаковке - скумбрия, сардина «Иваси», боковник кеты, сельдь и горбуша первого сорта. На заводе также делают сельдь малосоленую, разделывают ее на филе, окутывают горчичным соусом и уксусно-масляной заливкой с чесноком и пряностями. В пряном посоле выпускают сельдь, сардину - иваси и скумбрию японскую.

Профессиональной династической командой 45 лет бессменно руководит Давыд Яковлевич Фукс. Патриарх отрасли - сам основатель рыболовецкой династии, обладатель званий «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ», почетный гражданин Ванинского района - награжден медалью «300 лет Российскому флоту».

А сейчас отмечены заслуги Давыда Фукса перед страной и Советом Федерации - верхней палатой российского парламента. Давыду Яковлевичу вручена грамота за подписью Валентины Ивановны Матвиенко.

В честь 60-летия Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» - а колхоз имени 50 лет Октября является его учредителем - наградила коллектив и Ольга Булкова, председатель ассоциации.

Ольга Булкова, председатель «Крайрыбакколхозсоюза»

Почетными грамотами отмечены химик-лаборант Амест Паргевян, экономист Екатерина Ляма, рыбообработчица Надежда Еменка, товаровед Светлана Фукс.

Предприятия, входящие в хабаровский «Крайрыбакколхозсоюз»:

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября, председатель Давыд Фукс.

Рыболовецкий колхоз имени Ленина, председатель Дмитрий Халилюлин.

СПК «Рыболовецкий колхоз «Простор», председатель Станислав Волков.

ООО «Востокинвест», генеральный директор Жанна Баркова.

Рыболовецкая артель «ИНЯ», председатель Виктор Кривченко.

Рыболовецкая артель «Тнейвах», председатель Анатолий Кунгин.

ООО «Форпост», генеральный директор Денис Басин.

ЗАО «Голд Фиш», директор Игорь Попик.

ООО «Рыбопромысловая компания «Кухтуй», генеральный директор Вячеслав Тимофеев.

ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс «Охотский», генеральный директор Никита Кононихин.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ларга», генеральный директор Игорь Зайков.

ООО «Охотский судоремонтный завод», генеральный директор Павел Байтеряков.

ООО «Рыболовецкая артель «Чистый улов», директор Александр Чеботарев.

Рыболовецкий колхоз «Пуир», председатель Андрей Тихоньких.

Производственный кооператив национального рыболовецкого колхоза «Сикау Покто», председатель Геннадий Самар.