Жуют же люди!: «Комсомольская правда» - Хабаровск» подводит итоги веселого фотоконкурса «Мой сладкоежка»

«Комсомольская правда – Хабаровск» подводит итоги веселого фотоконкурса «Мой сладкоежка» Фото: Андрей МАЛАХОВ

В прошлом году на одном из статистических ресурсов прошла любопытная информация: каждую неделю в Хабаровском крае детьми (то есть людьми младше 15 лет) съедается около 33460 пирожных, шоколадок, кексов и прочих сладостей. Сюда плюсуется еще около тридцати тысяч единиц мороженого, не меньше 10 тысяч ватрушек, пряников, рогаликов, круассанов, вафель и эклеров. Количество конфет учету не поддается. Это при условии, что маленький житель края поедает что-то одно один раз в семь дней.

«Комсомольская правда – Хабаровск» подводит итоги веселого фотоконкурса «Мой сладкоежка» Фото: Андрей МАЛАХОВ

Впечатляющая статистика лишний раз доказывает, что путь к сердцу ребенка лежит через желудок и вкусовые рецепторы языка. Сладости традиционно являются мощным средством выражения родительской любви. «Комсомольская правда»- Хабаровск» решила это проверить. В середине мая мы объявили конкурс «Мой сладкоежка». Нужно было прислать на электронный адрес редакции фото своего чада в процессе поглощения им любимого лакомства. Причем памятуя о том, что все люди разные, ограничения на тип блюда не ставились - это мог быть даже холодец или просто кусок хлеба с толстым слоем соуса чили. Ограничения по возрасту - до 15 лет.

Поступило больше сотни заявок. Некоторые пришлось забраковать. Из-за качества снимка, в основном.

Победители определялись прямым голосованием на сайте «КП». За процессом зорко следил генеральный партнер «Стоматологическая клиника №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ» и официальный партнер «Медицинский центр «НЕОКОРТЕКС». Примечательно, что именно медики приняли самое живое участие в поддержке проекта. Ведь и стоматологи, и неврологи, и специалисты центра развития мозга «Нейромир» имеют дело с психологией и физиологией детей именно с профессиональной точки зрения.

Кирилл Любич занял первое место Фото: Андрей МАЛАХОВ

Больше всего людей отдало голоса за двух братьев. Кирилл Любич, 6 лет, занял первое место (834 голоса). Ненамного отстал его братишка - семилетний Артем Любич (822).

Артем Любич занял второе место Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Младший растет боевым мальчиком, склонен к играм с оружием, мечтает пойти в секцию единоборств. Старший же менее воинственен. Артем с самого раннего возраста играет во… врача. У него есть халат, набор юного медика, и он постоянно «что-то химичит». Наверняка будет хирургом или фармацевтом, - рассказала мама победителей Екатерина Любич.

Артем Любич занял второе место Фото: Андрей МАЛАХОВ

Семилетний Артем Алешко набрал 538 поклонников. Он серьезный парень, хотя и несомненный сладкоежка. Артем предпочитает слоистое мороженое благородных сортов. А это уже замашки джентльмена и делового человека. Возможно, из него со временем выйдет интеллектуальный бизнесмен или ученый.

Артем Алешко занял третье место Фото: Андрей МАЛАХОВ

Четвертое место с 496 голосами занял Турай Камилл оглы Маммедов, 6 лет. Его бабушка Салфинас, приславшая его фото, рассказала, что у внука ярко выражены вокальные способности. Турай имеет хороший голос. Иногда он просто так звонит кому-нибудь из родственников и напевает по телефону на двух языках. В сладостях разборчив.

Турай Камиль Оглы Маммедов занял 4 место Фото: Андрей МАЛАХОВ

Замыкает пятерку лидеров самый старший участник Самир Алиев, ему 11 лет. В такие зрелые годы человек обычно представляет собой личность, которая знает, чего хочет. Так вот - Самир хочет быть полицейским. Его матушка - Мунира - сама ему удивляется: парень время от времени говорит, что его дело - защищать женщин и слабых и почитать взрослых. Он занимается джиу-джитсу и осваивает футбол. Однако кулинарные склонности ему тоже присущи: он помогает родственнику в кондитерской, а дома с удовольствием лепит пельмени и манты.

Самир Алиев занял 5 место Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Было бы странно, если бы все дети не тянулись к сладкому, - говорит руководитель специальных проектов «КП»-Хабаровск» Татьяна Власова. - У меня самой двое детей. Я знаю, что награда в виде «чего-нибудь вкусненького» - это прекрасный педагогический прием. Дети это тоже понимают, и со временем условный рефлекс - поощрение хорошего поведения, успеха в учебе, правильно выполненного задания, проявленной инициативы - превращается в норму поведения.

Победители получили подарки. Среди них - великолепные французские пироги.

- Мы подарили нашу продукцию не только, чтобы поощрить победителей, но и приобщить их к культуре подобной выпечки. Ведь пирог - одно из древнейших блюд человечества, он встречается во всех без исключения цивилизациях. Пирог - это по-настоящему универсальная еда, - признался директор пекарни La Petite Михаил Кулеш.

Победители получили подарки. Среди них – великолепные французские пироги. Фото: Андрей МАЛАХОВ

Еда - это, конечно, замечательно, но как быть с последствиями? Партнеры позаботились и об этом. Приз - комплекс мероприятий по чистке полости рта.

- Конечно, балуйте ребенка вкусняшками. Но про здоровье не забывайте. Ни для кого не секрет, как сладкое влияет на зубы в юном возрасте. Следите за состоянием зубов ваших детей. А профессионалы всегда вам помогут, - советует Василий Кравченко, и. о. главного врача «Стоматологическая клиника №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ».

Медцентр «НЕОКОРТЕКС» и Центр развития мозга «НЕЙРОМИР» предоставили 10-дневный курс биоаккустической коррекции головного мозга и часовое погружение в мир нейротехнологий.

- Правильно делают, что сладким детей кормят. Это дает пищу мозгу. А удовлетворение от вкусного блюда повышает тонус организма, иммунитет и общее самочувствие. Главное - не допускать излишеств. Как в любом деле, - считает Светлана Воронова, директор медицинского центра «НЕОКОРТЕКС» и Центра развития мозга «НЕЙРОМИР».

В заключение директор медиагруппы «Комсомольская правда» - Хабаровск» Инга Пчелкина поздравила всех участников конкурса «Мой сладкоежка».

- Число проголосовавших людей - несколько тысяч. И не беда, что кто-то не вышел в финал. Главное, что все остались довольны. Ведь чтобы принять участие в «Сладкоежке», дети получили возможность «внепланово» насладиться любимым лакомством. А это уже само по себе приятно.

Провожая гостей из студии, Инга Пчелкина в качестве напутствия напомнила уходящим фразу великого мудреца Конфуция: «Еда - это небо для людей». Воистину так.

Генеральный партнер: «Стоматологическая клиника №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ», ул. Большая, 6, тел: 46-18-04.

Официальный партнер: Медицинский центр «НЕОКОРТЕКС», ул. Орджоникидзе, 25 Ф, тел: 799-888.

Партнер: Центр развития мозга «НЕЙРОМИР», ул. Орджоникидзе, 25 А, тел. 20-77-11.

Партнер: Пекарня La Petite, тел. доставки: 55-66-10.