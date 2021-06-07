Жизнь за паспорт: отважная 77-летняя пенсионерка получила ожоги, спасая документы и деньги из пожара в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Русская женщина, согласно старой поговорке, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Это доказала 77-летняя бабушка из поселка Приамурский в ЕАО. Пенсионерка ценой собственного здоровья бросилась в горящий дом ради спасения самого дорогого, что у нее было.

Все началось совершенно неожиданно. Бабушка возилась с рассадой в огороде, как вдруг заметила, что из дома валит черный дым. Бросив садоводные дела, пенсионерка понеслась к зданию, чтобы проверить, что произошло. Увидев горящий дом, женщина, недолго думая, забежала внутрь - в шоковом состоянии бабушка решила во что бы то ни стало спасти нажитые непосильным трудом ценные вещи. Тут же возгорание заметили соседи, которые и вызвали пожарных.

- Пенсионерка получила некритичные ожоги рук, лица и головы. Кроме того, у женщины местами сгорели волосы. Поначалу она даже отказывалась от медицинской помощи. Однако медики уговорили ее проехать с ними в больницу. Сейчас она в стабильном состоянии, - рассказала «Комсомолке» Лидия Чурилина, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по ЕАО.

Из полыхающего дома пенсионерка вылетела со скоростью пули. В обожженных руках она вынесла документы и деньги. О какой конкретно сумме идет речь - неизвестно, но все мы знаем, как пожилые люди умеют копить на «черный день». Мебель и бытовую технику уберечь от огня не получилось, дом уцелел, однако почернел от копоти и нагара. Общий ущерб еще предстоит подсчитать.

- Предварительная причина пожара - аварийный режим работы удлинителя, который находился за диваном. Сначала в доме загорелся диван, а затем и все остальное, - добавила Лидия Чурилина.

На месте продолжают работать пожарные инспекторы.