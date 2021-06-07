Михаил Дегтярев сделал ставку на «Тройку»

Решающую роль во внедрении в регионе карты «Тройка» сыграли рабочие отношения Михаила Дегтярева с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев продолжил извлекать максимум выгоды для Хабаровского края на Петербургском международном экономическом форуме. Он подписал очередной пакет соглашений, среди которых - документ о сотрудничестве в рамках интеграции билетных систем Москвы и Хабаровского края. Он предполагает запуск карты «Тройка» как единого билетного носителя на территории региона.

- Появление транспортной карты «Тройка» в регионе - возможность перенять столичный опыт в развитии транспортных сервисов для пассажиров. Московская билетная система - стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня - обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой «Тройка» на всей транспортной сети региона. Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система. Хабаровский край пусть и находится за тысячи километров и семь часовых поясов, но тоже становится частью единой билетной системы Российской Федерации, - объявил Михаил Дегтярев.

Предполагается, что «Тройка» приведет к обеспечению устойчивой работы транспортной сети, повышению качества транспортных услуг для жителей края.

Эта система уже проверена. В Комсомольске-на-Амуре с декабря 2020 года реализуется пилотный проект по внедрению транспортной карты «Тройка». В нем задействовано четыре автобусных маршрута, используется более 20 терминалов. Проведены техническая отладка системы, настройка необходимого функционала, проработана организационная составляющая. Пассажиры Комсомольска-на-Амуре положительно одобрили инновации.

Решающую роль во внедрении в регионе карты «Тройка» сыграли рабочие отношения врио губернатора с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Столичный градоначальник не так давно предоставил Хабаровску партию автобусов. Затем в сентябре 2020 года после обращения Михаила Дегтярева безвозмездно передали 20 троллейбусов и девять трамваев для нужд краевой столицы. Троллейбусы доставлены и эксплуатируются на муниципальных маршрутах. В третьем квартале 2021 года ожидается транспортировка трамваев на территорию края.

Теперь настала очередь «Тройки».

- При реализации этого проекта в крае планируется использовать гибкие тарифы и систему скидок. Промышленный запуск проекта в Хабаровском крае возможно реализовать уже в четвертом квартале 2021 года, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Пакет «форумных» достижений Михаила Дегтярева включает также соглашение между правительством Хабаровского края и АО «ВЭБ.ДВ» о предоставлении доступа к цифровому сервису «Лесвосток». Его основа - электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космические снимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесные изменения. На интерактивной лесной карте территория разделена на зоны «можно» (свободные, доступные для аренды кварталы) и зоны «нельзя» (арендованные участки, ООПТ, земли других категорий и прочие). За несколько кликов пользователи - инвесторы и лесопользователи - смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже.

Таким образом, Дегтярев последовательно наводит порядок в сфере маршрутных перевозок и общественного транспорта. Врио губернатора не только ужесточает контроль над предприятиями транспортной сферы, но и за счет личных контактов добивается обновления общественного транспорта. Благодаря заключенным на форуме соглашениям появилась возможность не только улучшить ситуацию в сфере общественного транспорта. Это позволит усилить контроль в лесной отрасли за счет внедрения передовых информационных систем.

Уже сейчас столичные экономические аналитики отмечают в отчетах, что Дегтярев стремится максимально презентовать потенциал Хабаровского края на общероссийском уровне. И делает это с успехом.