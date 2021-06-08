Стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в июне 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Едва все выдохнули после недавнего отключения горячей воды в Хабаровске, как ситуация вновь повторяется. Сегодня стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в июне 2021 года.

В краевой столице начинается подготовка ТЭЦ к грядущей зиме. И хабаровчан волнует вопрос: где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в июне 2021 года. Отвечаем. Уже с 10 июня в Хабаровске вновь отключат горячую воду. Первые работы пройдут на ТЭЦ-3. Там они продлятся с 10 по 23 июня. В это время горячую воду отключат в Краснофлотском, Кировском, Центральном и Железнодорожном районах. Так, без горячей воды на две недели останутся жители улиц:

- Амурский бульвар;

- Лейтенанта Шмидта;

- Шелеста;

- Воронежская;

- Ленинградская;

- Аэродромная;

- Целинная;

- Геодезическая;

- Промывочная;

- Шмаковская;

- Костромская;

- ДОСы;

- района «Хабаровск-2».

Также с 10 по 23 июня горячую воду отключат в селах Тополево, Мирное и Гаровка. В эти же дни без воды останутся жители Центрального района. Отключения пройдут в границах улиц Ленина (нечетная сторона) от площади имени Блюхера, Ленинградской, Карла Маркса и Гоголя.

Кроме того, отключения горячей воды в Хабаровске в июне в 2021 году произойдут в домах, относящихся к ТЭЦ-2. С 15 июня по 30 июля там пройдут ремонтные работы. В эти даты горячая вода будет идти по одному трубопроводу, без циркуляции от магистралей Хабаровской ТЭЦ-1. В некоторых домах вода охладится на несколько градусов и будет идти не горячей, а теплой.