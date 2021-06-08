Прости, Кипелов, у меня нет прививки: хабаровский фестиваль «Рок над Амуром» могут закрыть, но не для всех Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае каждый день растет заболеваемость коронавирусом. Если еще пару недель назад в сутки выявляли по 20-25 заболевших, то сейчас каждый день за 50 новых случаев. В некоторых селах вообще фиксируются целые очаги и вспышки, населенные пункты закрывают на карантин. Вполне возможно, что долгожданный фестиваль «Рок над Амуром», которого с нетерпением ждут тысячи фанатов отечественного рока в Хабаровске, может не состояться.

Ирина Зубун, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора, сообщила участникам штаба, что в связи с обострением ситуации в регионе необходимо ввести ограничительные меры. Так, Роспотребнадзор настаивает на ограничениях по загруженности зрительных залов. Скорее всего, заполняемость снова вернется к максимальным 50%. Также предложено разрешать массовые мероприятия с численностью не больше сотни человек. Здесь вопрос вызвали фестиваль «Рок над Амуром» и Инвестиционный форум, так как при планировании мероприятий речи не велось о введении ограничений. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными.

Прости, Кипелов, у меня нет прививки: хабаровский фестиваль «Рок над Амуром» могут закрыть, но не для всех Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Мы будем официально настаивать на введении ограничительных мер в крае. Загруженность только наполовину, мероприятия при участии не больше сотни человек, маски, дистанция и карантин в селе Вострецово, - сказала Ирина Зубун.

В связи с этими рекомендациями грядущий масштабный фестиваль «Рок над Амуром» может оказаться под вопросом. Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам, сказал, что будет выносить предложение пускать на фестиваль только тех, у кого есть прививки от ковида. Аргументировал он это предложение тем, что население не хочет прививаться, а заболеваемость растет каждый день, смертность тоже, а такое мероприятие подразумевает массовое скопление людей в одном месте, что еще больше повышает риск заражения.

Также под вопросом может оказаться Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока», который запланирован на начало июля. В числе приглашенных около 350 человек, учитывая новые рекомендации Роспотребнадзора о запрете проводить мероприятия, где больше ста человек, организаторы форума попросили пускать людей с ПЦР-исследованием или сертификатом о прививке от ковида.

- Какое бы мероприятие не проводилось, нужно чтобы больше 60% участников было привито, - сказал Евгений Никонов. - Вы поймите, мы в опасной ситуации по заболеваемости, только за две недели открыто в крае еще 100 ковидных коек.

Прости, Кипелов, у меня нет прививки: хабаровский фестиваль «Рок над Амуром» могут закрыть, но не для всех Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Особое внимание штаб уделил вопросу карантина в Новом Устье, где были зафиксированы вспышки заболеваемости ковидом. То же самое ожидает село Вострецово, там уже зарегистрировано 12 заболевших, но будут еще. Роспотребнадзор настаивает ввести в селе карантин.