Синоптики рассказали, надолго ли в Хабаровске задержится жара Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кажется, только установилась теплая погода в Хабаровске, выглянуло солнышко, столбик термометра пополз вверх, как синоптики снова огорошили нежданными вестями - в край идет очередной циклон, который принесет с собой дожди. Но пока можно немного насладиться ясными и жаркими днями, вплоть до 10 июня в городе будет стоять достаточно теплая погода. Днем на улице будет до +28 +30 градусов.

Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» рассказала ведущим и слушателям, когда к нам, наконец, придет тепло.

- Лето пока очень неустойчивое, говорить, что оно будет жаркое, горячее и сухое - мы не можем. В июне по большей части мелкими периодами то жарко, то дождливо. Но настоящее лето ждем все-таки в июле, так как это самый жаркий месяц у нас, - сказала Галина Брынцева.

Первая половина грядущих выходных дней будет дождливая, поэтому хабаровчанам лучше заранее спланировать свой досуг и держать наготове зонтики.