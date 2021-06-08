«Все, иди домой»: житель Хабаровского края приютил медвежонка, у которого погибла мама. Фото: скриншот с видео.

На прошедших выходных из заточения спасли малютку медвежонка. Бурому крохе едва исполнилось полгода, как произошел несчастный случай. Мама-медведица погибла, и малыш остался один в большом лесу. На помощь, или же ради получения выгоды, прибыл местный житель.

Произошло все в поселке Известковый Амурского района. Два месяца назад местный житель в лесу нашел полугодовалого медвежонка, по его словам, «после гибели его матери». Долго думать мужчина не стал и забрал медвежонка к себе. Два месяца малыша содержали в неволе. Но держать все в тайне похититель долго не смог. О новом жителе поселка узнал местный участковый. Именно он и сообщил в минприроды, что «в гостях» у одного из местных живет юный косолапый.

На вызов сразу же выехал Владимир Ланкин, главный специалист отдела государственного охотничьего надзора комитета охотничьего хозяйства. На месте он обнаружил здоровенького медвежонка. За такой поступок на гостеприимного похитителя составили протокол о незаконном содержании дикого зверя.

- Медведям нельзя жить в неволе. С какой целью медвежонка удерживали целых два месяца, мужчина, конечно, не рассказал. Но все мы понимаем, для чего чаще всего люди удерживают в своих домах диких животных, - объяснила Елена Мироненко, глава пресс-службы краевого минприроды.

Бурого малыша из плена вызволили и вывезли в лес. Там же его выпустили на свободу. Реабилитация или медицинская помощь крохе не понадобились.

- Все, иди домой, - попрощался с мишкой Владимир Ланкин.

Пушистый кроха лишь рыкнул в сторону мужчины и побежал восвояси.

- Так как медвежонок еще совсем маленький, ему нет и года, он легко вновь адаптируется в лесу. Как-никак это его ареал обитания. Медведи приспособлены к проживанию именно в лесном массиве, поэтому-то мы и отпустили его со спокойной душой, - добавила Елена Мироненко.

Кстати, в Хабаровском крае местные жители любят забирать домой диких животных. Такие случаи регистрируются ежегодно. Чаще всего берут гималайских и бурых медведей, енотов, барсуков и лис. Чем руководствуются люди, когда берут «в плен» диких животных - непонятно. Очевидно одно - за содержание, а также причинение вреда дикому животному каждому грозит наказание.

Эксперты напоминают, что медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.