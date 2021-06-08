Программа мероприятий на День России в Хабаровском крае 12 июня 2021 года Фото: Правительство Хабаровского края

В грядущие выходные дни во всей стране будут отмечать большой праздник - День России. 12 июня официально считается нерабочим праздничным днем, традиционно в этот день проходят народные гуляния, концерты и соревнования. «Комсомолка» рассказывает, какая программа мероприятий ждет народ в День России 12 июня 2021 года в Хабаровском крае.

В День России 12 июня в Хабаровске и крае состоятся мероприятия как онлайн-, так и офлайн-формата. Темой дня станут герои страны. Причем на местах будут чествовать не только великих героев страны, но и местных известных личностей, которые внесли вклад в развитие территорий. Публикуем, какая программа мероприятий ожидает народ на День России 12 июня 2021 года в Хабаровском крае.

Хабаровск

В краевой столице 12 июня 2021 года в День России горожан и гостей ждет следующая программа мероприятий: с 10 часов утра до 16 часов вечера на городской набережной «Юнармия», «Поисковое движение России» и «Волонтеры Победы» утроят презентационные площадки.

- Юнармейцы продемонстрируют сборку и разборку автомата, волонтеры расскажут о «Красной Гвоздике», а все желающие смогут поделиться историями о своих героях. Для этого будет подготовлен специальный стенд. На стадионе имени Ленина в это время пройдет информационно-пропагандистская акция Восточного военного округа «Военная служба по контракту - Твой выбор!», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Затем, с 17 до 21 часа на Комсомольской площади состоится «Карагод» - музыкальный фестиваль. На сцену выйдут национальные коллективы, члены Ассамблеи народов региона. На фестивале народ сможет купить национальные блюда и сувениры - изделия декоративно-прикладного искусства. Также в это время состоятся мастер-классы.

14 июня в Хабаровске стартует фестиваль гражданской активности и ЗОЖ. С 18 по 20 июня в городе состоится 27 фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых».

Комсомольск-на-Амуре

В Городе юности в День России, 12 июня 2021 года, тоже запланирована целая программа мероприятий. Здесь будут чествовать супругов-долгожителей, юным комсомольчанам выдадут первые паспорта. Пройдут мастер-классы и игры, выступят на концертах творческие коллективы. Такие же мероприятия пройдут в День России по всему краю. Причем многие начнутся уже с 10 июня.

Помимо очных мероприятий, состоятся и онлайн-акции. Так, жители региона могут принять участие в интеллектуальной игре «Движ», в тематической викторине в социальных сетях - «Моя страна - моя Россия», во всероссийских акциях «Окна России» и «Флаги России. 12 июня».