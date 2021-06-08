Вышли неизвестные и открыли огонь: расстрелянная на глазах у детей собака приползла за помощью к техникуму в Хабаровске Фото: Промышленно-экономический техникум

Очередная нечеловеческая жестокость застала трех невинных собак в Хабаровске. Рано утром в районе промышленно-экономического техникума неизвестные расстреляли животных на глазах у гуляющих неподалеку детей. Одна собака погибла, еще двум потребовалась помощь врачей.

КОМУ ОНИ ПОМЕШАЛИ?

Стая собак обитала в гаражах недалеко от техникума, частенько четвероногие облаивали прохожих и студентов, кого-то даже кусали. Затем местные жители за свой счет стерилизовали нескольких псов и чипировали, часть мохнатых забрали в ветклинику по программе отлова бездомных животных. Собаки жили здесь, на улице Ангарской, а люди, несмотря на то, что сами жаловались на бездомных обитателей, все же их подкармливали.

На прошлой неделе к мусорным бакам подъехала машина, неизвестные мужчины просто стали стрелять в собак. Место расправы находилось в так называемой слепой зоне, куда не выходят камеры видеонаблюдения техникума.

- Дети и один взрослый, которые видели всю эту страшную расправу, не запомнили номеров машины, они бросились помогать собакам, - говорит Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края, зоозащитница.

НЕСМОТРЯ НА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ, СОБАКА ПРОПОЛЗЛА ЧЕРЕЗ ВЕСЬ СТАДИОН

Одна собака все же не выжила, ее труп был обнаружен тут же, за мусорными баками. Вторая собака попала в больницу, третья - раненая, с простреленным позвоночником, проползла через весь спортивный стадион и стала ждать помощи у крыльца техникума. Несмотря на то, что покалеченная собачка не могла двигать задними лапками, она все же нашла в себе силы доползти до учреждения, наверное, понимала, что там ее не обидят и помогут.

Вышли неизвестные и открыли огонь: расстрелянная на глазах у детей собака приползла за помощью к техникуму в Хабаровске Фото: Промышленно-экономический техникум

- Ее обнаружил один из наших преподавателей, мы ее забрали, но сначала не поняли, что произошло, раны видно не было, но явно с собакой что-то было не в порядке, - рассказывает сотрудница образовательного учреждения. - Мы тогда подумали, что ее отравили, или машина сбила, подождали до вечера, и когда поняли, что лучше не становится - отвезли в ветеринарку. Вот там-то нам и сказали, что у пса огнестрел. Пулю, конечно, вытащили, но она задела позвоночник, сейчас собака проходит лечение.

Вышли неизвестные и открыли огонь: расстрелянная на глазах у детей собака приползла за помощью к техникуму в Хабаровске Фото: Промышленно-экономический техникум

Сегодня собаку из больницы забрали. Ее приютил тот же преподаватель, который нашел. Имя эта дама носит теперь с особым значением - Сальма, значит - тихая. Врачи дают неплохой прогноз, чувствительность в лапах может восстановиться, и Сальма сможет снова ходить. Педагог решил оставить собаку пока у себя. Сейчас сотрудники техникума ждут выписку из ветеринарной клиники для подачи заявления в полицию. Пуля, извлеченная из животного, оказалась боевой.