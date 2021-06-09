Из Хабаровска на Олимпиаду: повороты судьбы легендарного боксера Андрея Замкового Фото: Социальные сети

Боксер Андрей Замковой - гордость Дальнего Востока. К своим 33 годам он стал бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и неоднократным чемпионом России. В 2021-м спортсмен уже в третий раз поедет на Олимпийские игры, к которым готовился всю жизнь. Андрей Замковой по праву считается одним из талантливых боксеров, которого воспитала дальневосточная школа.

Из Хабаровска на Олимпиаду: повороты судьбы легендарного боксера Андрея Замкового Фото: Социальные сети

«ОТЛИЧАЛСЯ ОТ ВСЕХ»

Родился Андрей Замковой в городе Свободный Амурской области. В бокс будущий участник Олимпийских игр пришел в возрасте восьми лет после поиска себя в разных секциях. Примером для него стал старший брат, который красочно описал свои впечатления от тренировок.

- Отец нам с братом дал свободу выбора. Мы занимались самбо, ходили на разные кружки, пробовали все. Главное, чтобы мы по улицам и подъездам не «шлялись». Однажды мой брат записался на секцию бокса, пошел на тренировку и пропал на весь день. В тот же вечер я подошел к нему, расспросил, где тот был. Он подробно расписал свои впечатления от бокса, и я тоже решил последовать за ним. Я с самого детства, как младший в семье, всегда хвостиком ходил за старшим, - рассказывал в одном из интервью Андрей Замковой.

Из Хабаровска на Олимпиаду: повороты судьбы легендарного боксера Андрея Замкового Фото: Социальные сети

Первыми тренерами будущего чемпиона стали Александр Клинков и Андрей Горлов. Мастера смогли дать Андрею основы техники и всячески развивали его потенциал и талант.

- Мы с Андреем познакомились на соревнованиях. Помню, выезжали на бои в Хабаровск и Ванино. Так как весовая и возрастная категории у нас были разные, мы никогда вместе не боксировали, но наши тренеры тесно сотрудничали. У нас с Андреем небольшая разница в возрасте, поэтому тогда было сложно разглядеть в нем будущего чемпиона. Но он явно отличался от всех. Уже тогда он очень хорошо боксировал. У Андрея очень хорошо развито чувство дистанции, он всегда четко улавливает момент, когда нужно ударить.

- С детства были отработаны все движения и техника, - рассказал «КП» Денис Костюнин, тренер по боксу спортивной школы олимпийского резерва Амурской области.

Из Хабаровска на Олимпиаду: повороты судьбы легендарного боксера Андрея Замкового Фото: Социальные сети

ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ

В Амурской области спортсмен тренировался недолго - в 2000 году вся семья Замковых переехала в Хабаровск. Там под свое крыло юного талантливого спортсмена взял заслуженный тренер России Феликс Гелюс. Вместе они работали вплоть до 2015 года.

- Я могу точно сказать, что если бы вся семья Замковых вовремя не перебралась в Хабаровск, мы бы вряд ли услышали об Андрее на таком высоком уровне. Очень приятно осознавать, что он смог добиться таких результатов, - добавил Денис Костюнин.

Одной из причин переезда, по словам знакомых, могло стать стремление всей семьи к дальнейшему росту Андрея. Ведь именно хабаровская школа бокса дала Андрею шанс выйти на международный уровень.

Из Хабаровска на Олимпиаду: повороты судьбы легендарного боксера Андрея Замкового Фото: Социальные сети

ГОРДОСТЬ РИНГА

После школы Андрей Замковой поступил в ДВГУПС, где продолжил выступать на ринге, отстаивая честь университета.

- Я впервые увидел Андрея на спартакиаде вузов Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре. Тогда он защищал честь «железки». По стечению обстоятельств на период соревнований тренер их сборной заболел и не смог присутствовать. Тогда Андрей сам взял под крыло всю свою команду, занимался организаторскими вопросами, временно исполнял роль тренера. Стоит учитывать, что он и сам готовился к выходу на ринг. В тот год в своей весовой категории Андрей занял второе место. На мой взгляд, он с честью принял поражение в финале в бою с одним из братьев Клинковых. Мне и другим специалистам даже показалось, что Андрея на самом деле засудили. Но у него ни один мускул не дрогнул на лице, - рассказал «КП» Василий Скорняков, начальник отдела физического воспитания и спорта ТОГУ.

Из Хабаровска на Олимпиаду: повороты судьбы легендарного боксера Андрея Замкового Фото: Социальные сети

В 24 года Андрей Замковой продолжил свое образование в стенах ТОГУ. Спорт забирал много времени у боксера, поэтому он поступил на юридический факультет на заочное отделение. В 2012 году атлет взял свою легендарную бронзу на Олимпийских играх в Лондоне. В полуфинале Андрей проиграл казахскому спортсмену Серику Сапиеву со счетом 12:18. Боксеры уже встречались на ринге в 2009 году в рамках первенства мира. Тогда победу одержал Андрей. Но на Олимпийских играх повторить триумф не удалось. Двукратный чемпион Казахстана вел в счете все раунды.

За спортивной карьерой и успехами Андрея следят оба вуза, свободненские боксеры, федерации бокса Амурской области и Хабаровского края. Все, кому удалось поработать с Андреем, верят в его успех как спортсмена и непременно будут следить за ходом Олимпийских игр в Токио. Правда, Андрей Замковой не сможет выступить под российским триколором после допингового скандала в 2016 году.

- Главное - победа, - сказал Андрей Замковой в одном из интервью Федерации бокса России.