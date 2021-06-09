«Я боюсь, меня кто-то хочет убить»: в Магадане перепуганный мужчина пытался выпрыгнуть из окна

«Я боюсь, меня кто-то хочет убить»: в Магадане перепуганный мужчина пытался свести счеты с жизнью Фото: ДВРПСО МЧС России

Ночь, 4 июня, на подоконнике многоэтажки стоит мужчина и держится за раму. Магаданец кричал на кого-то неведомого, истерически просил нечто уйти и оставить его в покое. По состоянию мужчины было понятно: недалеко до беды. Бдительные соседи вызвали спасателей, которым предстояло отговорить магаданца от необдуманного шага.

«Я боюсь, меня кто-то хочет убить»: в Магадане перепуганный мужчина пытался свести счеты с жизнью Фото: ДВРПСО МЧС России

- Пока мой коллега Богдан Оситковский пытался попасть в квартиру, я стал разговаривать с ним, выяснил, что зовут Денис, и почему он решил распрощаться с жизнью. Парень мне все рассказал - ему просто стало страшно, так как казалось, что в квартире кто-то есть и хочет его убить. Я пытался убедить его, чтобы он открыл дверь в квартиру, что мы вместе с полицией проверим, кто там есть, и не дадим его в обиду. Парень отказался, ссылаясь на страх вернуться снова в квартиру. Тогда я предложил ему приставить лестницу и подняться за ним, - рассказал «КП» Алексей Бондарчук, спасатель второго класса поисково-спасательного подразделения по работе с АХОВ.

Спустя несколько минут общения к делу подключили отца парня. Как выяснилось, сын жил отдельно. Отец рассказал, что иногда сын выпивал, но подобного не происходило. Общими усилиями уговорили открыть дверь. В квартиру попали полицейские, спасатели и папа мужчины.

Спасатель Алексей Бондарчук Фото: предоставлено Алексеем

Денис же после того, как всех впустил, стал увлеченно что-то или кого-то искать в шкафах и вокруг. Никого не обнаружив, парень уехал вместе с отцом. Тем временем спасатели увидели в квартире одну пустую бутылку водки и одну початую, на стуле лежал использованный шприц, а на руке у парня был след от укола.

Эта история закончилась благополучно. Как сейчас живет Денис, Алексей не знает, да и некогда выяснять, ведь работы у спасателей нынче непочатый край. За всю службу Алексей не раз сталкивался с подобными случаями, но ни один из них трагедией не закончился. Да и немудрено, ребята проходят специальную подготовку и знают, как вести себя в таких случаях. Алексей признается, даже страха никакого нет, есть только адреналин и жажда помочь человеку.