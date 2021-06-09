«V значит Вяземский»: в сети нашли панораму города в Хабаровском крае с жутким школьником

Странная панорама – работа пользователя сервиса под ником •Game Fire• Фото: Скриншот с видео

Google Карты давно стали сервисом не только для прокладывания маршрутов, но и для «диванных» путешествий. Появились даже группы людей, которые отыскивают свидетельства преступлений, сверхъестественного и даже находят пропавших. Недавно пользователей занесло в небольшой городок Вяземский (Хабаровский край), где местный школьник сделал панораму «грустной улицы».

Куда панораму не крути, а жуткий школьник наблюдает за тобой Фото: Скриншот с видео

Покосившиеся дома, полуразвалившиеся заборы, отсутствие асфальта, мусор и сирень - таким перед пользователями предстает Амурский переулок. Однако главное здесь не это - центром картины является парень в капюшоне и маске Гая Фокса, который растворяется в воздухе. Куда панораму не крути, а жуткий школьник наблюдает за тобой, лишь меняя позы и предметы в руках.

Странная панорама - работа пользователя сервиса под ником •Game Fire•. Вероятно, именно он скрывается под маской на снимках. Дело в том, что Google разрешил юзерам самим создавать панорамы - машины компании вряд ли когда-нибудь заберутся настолько далеко. Кстати, у этого же пользователя есть еще одна вызывающая вопросы панорама озера с необъяснимым черным квадратом.

У этого же пользователя есть еще одна вызывающая вопросы панорама озера Фото: Скриншот с видео

Панорама жуткого школьника стала мемом в соцсетях. Снимки подхватили крупные интернет-паблики с миллионной аудиторией. Вяземский уже успели окрестить «самым мистическим городом России» и «штаб-квартирой «Анонимусов» - группы хакеров, которые носят маски Гая Фокса.

- V значит Вяземский, - шутят пользователи соцсетей.

- Когда Илон Маск приехал в Вяземский.

- Гай Фокс наведет порядок в Вяземском.

Пока жуткий школьник не раскрыл свою личность. «КП»-Хабаровск» призывает пользователя сервиса под ником •Game Fire• или тех, кто его знает, откликнуться и написать нам на почту: red.habkp@phkp.ru. Анонимность гарантируем.