Михаил Дегтярев отправился в насыщенный вояж Фото: Максим МОЛОТОВ

Выезды врио губернатора в районы краевой столицы для ознакомления с проблемными местами и объектами никак нельзя назвать протокольными. Они всегда немного внезапны, в программе почти отсутствует протокол, зато имеется огромная доля импровизации. Дегтярев просто ходит, изучает обстановку, запросто заговаривает со случайными людьми.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Вот и 9 июня глава региона отправился в Индустриальный район, что называется, налегке. Его сопровождали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, несколько должностных лиц краевого правительства и администрации города. На пыльной улице Оборонной бодро вышагивающий врио губернатора вызывал у некоторых пешеходов удивление.

- Это что-то новенькое. В мое время к приезду высокого начальства белили бордюры, осушали лужи, чуть ли не траву красили. И показывали только как у нас все хорошо. А сейчас первому лицу края демонстрируют язвы, которые разъедают наш микрорайон, эти буераки между ветхими домами и удушливый смог над дорожными пробками, - разводит руками Иван Николаевич, пенсионер с улицы Олега Кошевого.

Пожилой хабаровчанин верно подметил. «Потемкинские деревни» ушли в прошлое вместе с бывшими руководителями. Образ действий нынешнего главы региона - видеть все недочеты своими глазами и тут же на месте давать задание решить проблему.

Кстати, именно на улицу Олега Кошевого Михаил Дегтярев и направлялся. Собственно, назвать ее улицей можно только в географическом смысле. В инфраструктурном же - участок от дома №13 на Оборонной до дома №8 А на переулке Молдавском (то есть километра полтора) представляет собой некое направление, передвижение по которому попросту опасно. Например, аккурат возле входа в районный фискальный орган красуется огромная 20-метровая лужа. Малолитражная машина в ней может утонуть. Луже, по словам местных жителей, много лет, она старше бегающих неподалеку от нее детей.

Михаил Дегтярев отправился в насыщенный вояж Фото: Максим МОЛОТОВ

- Посмотрите - вода не уходит. Необходимо администрации Хабаровска продумать отдельную программу обустройства ливневок. Этим не занимались десятилетиями, и в городе при любом дожде начинается коллапс, - уточнил врио губернатора.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объяснил, что администрация города включила участок дороги на улице Олега Кошевого в план ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». К 1 июля подрядная организация должна приступить к работам. Всего потребуется не менее 21 миллиона рублей. Предстоит обустроить ливневую канализацию на протяжении 226 метров, уложить бортовой камень на протяжении 1375 метров, устранить пучины грунта на площади трех тысяч квадратных метров, уложить верхний слой дорожного покрытия на площади почти шести тысяч квадратных метров и обустроить тротуар с асфальтобетонным покрытием.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Индустриальный район, особенно участок от 68 школы в сторону Амура - самое интенсивно застраиваемое место в Хабаровске. Огромные многоэтажки сдаются десятками. Здесь еще не успели вырасти деревья, но уже обрели новое жилье десятки тысяч людей. А инфраструктура осталась прежней. Постоянные пробки на не рассчитанных на возросший поток машин дорогах, не вполне регулярный общественный транспорт, а главное - резко скакнувшая ввысь нагрузка на медицинские учреждения. Михаил Дегтярев посетил главную такую «болевую точку» - детскую поликлинику №17.

Десять лет назад ее ставили в пример как самую современную и благоустроенную. Сегодня учреждение едва справляется с потоком детей. А новые многоэтажные жилые дома уже на подходе. Сейчас она обслуживает почти на пять тысяч детей и подростков больше, чем рассчитана. Район обслуживания включает в себя территорию от улицы Гамарника до парка имени Ю. А. Гагарина, Прибрежный микрорайон, Первый микрорайон, микрорайон «Строитель», микрорайон «Ю-Сити», комплекс «Пионерский», «Петроглиф Парк».

Михаил Дегтярев отправился в насыщенный вояж Фото: Максим МОЛОТОВ

- Главная проблема у нас - нехватка площадей. Это создает трудности для родителей и для персонала. И на врачей тоже нагрузка огромная. Часто образуются очереди, - говорит Наталья Ершова, руководитель поликлиники.

Михаил Дегтярев осмотрел здание, походил по кабинетам и поговорил с людьми. Он спрашивал, ощущают ли они дискомфорт.

- Мне часто приходится здесь бывать. Конечно, очереди. Но врачи здесь прекрасные, отношение к детям очень внимательное. Я знаю, что скоро поликлиника переедет в новое здание. Мы - жители микрорайона - очень этого ждем, - признается Анастасия Березинская, между прочим, мать пятерых детей.

Врио губернатора подтвердил надежды местных жителей. Действительно, новое здание поликлиники строится в Прибрежном микрорайоне.

- Мы приняли решение, что туда переедет вся поликлиника №17 целиком. И медицинский персонал, и все прикрепленные дети. Новая поликлиника большая, просторная, не меньше 22,5 тысячи человек сможет обслуживать из близлежащих микрорайонов, Почти 10 тысяч квадратных метров площади позволят расширить специализированную помощь: оборудовать рентгенологическое отделение, организовать дневной стационар, отделение неотложной помощи, кабинет охраны зрения, отделение восстановительного лечения. Предусмотрены также центр амбулаторной хирургии и аптечный пункт, - сообщил Михаил Дегтярев.

На стройке он тоже побывал. В прошлом году из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей перебои с поставками строительных материалов и трудности с привлечением рабочей силы, отставание от графика составило более полугода. Сейчас строители ударными темпами нагоняют сроки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены к концу 2021 года. С учетом монтажа оборудования поликлиника сможет распахнуть свои двери для посетителей к середине следующего года.

ЗА СПОРТ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ

Наконец, глава региона посетил арену «Ерофей». Он осмотрел площадку, на которой планируется провести фестиваль «Рок над Амуром» (Михаил Дегтярев не скрывает, что ждет этого события). Также врио совершил небольшой вояж по уличной спортивной зоне. Директор спорткомплекса Константин Юров показал площадку для воркаута, волейбольную площадку, поделился ближайшими планами закончить поле для пляжного футбола. Глава региона поговорил здесь с играющими в волейбол любителями.

- А мы каждый солнечный день сюда приходим. Сам я профессиональный спортсмен, на общественных началах привлекаю сюда подростков. Здесь за спорт денег не берут, - объяснил в разговоре хабаровчанин Вадим Керенцев.

Здесь же на пятачке с мелким песочком тренировались школьники под руководством симпатичной девушки с весьма натренированными костяшками пальцев.

- Это мои ученики из летнего детского спортивного лагеря. Занимаемся каждый день. Вход сюда свободный, идеальное место для отработки ударов руками и ногами. Я веду секции кикбоксинга и карате, - призналась тренер Полина Лысенко. Михаил Владимирович с ходу предложил директору «Ерофея» новацию.

- Знаете, Константин Геннадьевич, вы молодцы, что организовали здесь спортивный уголок для всех желающих. Но я бы пошел дальше. Сейчас спортивная база комплекса рассчитана на занятия воспитанников школы олимпийского резерва и игроков клуба «СКА-Нефтяник». Почему бы не открыть для всех желающих не только территорию возле арены, а и саму арену? - спросил Дегтярев.

Эту мысль руководитель края развил уже внутри спорткомплекса. Сделал это он после внезапно состоявшегося тут же матча между ним и мэром Хабаровска. Оказалось, оба неплохо играют в пинг-понг.

- Есть предложение организовать ежедневно доступ сюда организованных групп, минимум на час в день. Это жители близлежащих домов, воспитанники детских домов, социальных учреждений. Столько оборудования, такая площадь, все охлаждается, зимой отапливается. Нужно использовать для жителей города. Социальная инфраструктура должна быть рассчитана на максимально большое число людей и приносить пользу всем, - заявил Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев отправился в насыщенный вояж Фото: Максим МОЛОТОВ

Министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов, присутствовавший при импровизированном единоборстве городской и краевой властей (сражались не на спор, а оба - за процветание родной земли), уверил, что предложение очень своевременно. В этот же день министерством физической культуры и спорта региона принято решение открыть доступ всем желающим пять дней в неделю с 14 до 15 часов для занятий шахматами и настольным теннисом, организованные группы детей и взрослых могут заниматься в это же время на поле для мини-футбола по предварительной записи.