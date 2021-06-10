Ел черемшу и мечтал выжить: пожилой мужчина четыре дня искал спасения в тайге в Хабаровском крае

Ел черемшу и мечтал выжить: пенсионер пять дней искал спасения в тайге в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Максим Г. (имя изменено - прим. ред.) - одинокий пенсионер из маленького села в Хабаровском крае. 31 мая он пошел в лес по черемшу да папоротник, не подозревая, что следующие пять дней проведет в непроглядной холодной тайге в поисках спасения.

ЗНАТЬ БЫ, ГДЕ ИСКАТЬ

Путь 63-летний Максим Г. держал из села Найхин. Мужчина был уверен, что быстро управится с черемшой, поэтому никому не сказал о своем мини-походе. В итоге путешествие превратилось в мучительное исследование тайги и человеческих возможностей - Максим Г. беспросветно заблудился и три дня пытался поймать сотовую связь, чтобы 2 июня сказать спасателям короткое: «Я заблудился, помогите».

- Ни координат, ни особых примет местности мужчина не передал, - рассказывает «КП» Ольга Оботурова, сотрудник краевого комитета по гражданской защите.

Область поисков определяли с помощью сигнала с сотовой вышки. Спасатели исследовали квадрат, охватывающий села Троицкое, Даерга, Найхин, часть Анюйского национального парка. Больше на связь Максим Г. не выходил. Как выяснилось позже, у него разрядился телефон. Около 20 спасателей прочесывали лес, заглядывали в каждый водоем, запускали сигнальные ракеты, кричали, включали сирены - все безуспешно. А вместо пенсионера к сотрудникам выходили дикие звери.

- Мы наткнулись на молодого медведя, а потом на тигра. Медвежонок уже взрослый был, размер его лапы примерно равен 45 размеру ноги человека. Отпугивать пришлось криками. Нас было достаточно много, плюс мы разбились на группы и рассредоточились, поэтому удалось отпугнуть обоих, - делится Денис Савчук, начальник поисково-спасательной группы.

«МЫ ЭТОГО ДЕДУШКУ ИЩЕМ?»

Заблудившийся пенсионер видел сигналы спасателей еще в первый день. Но так как уже вечерело, а сам мужчина обессилел и не мог подавать сигналы, его не заметили. Еще сутки пришлось провести Максиму Г. в холодной тайге - в тот период в крае шли дожди, а температура воздуха ночью едва достигала 12 градусов.

В селе Нижняя Манома спасатели решили разделиться. Часть сотрудников уехала туда, где в последний раз были зафиксированы координаты мобильного телефона. Остальные продолжили поиски в районе села.

- И вдруг на выходе из леса мы совершенно случайно увидели дедушку. Он сидел рядом с дорогой на земле. Помню, еще начали рассуждать, тот ли это дедушка, которого мы искали, - добавляет начальник поисково-спасательной группы.

ПРОМОКШИЙ И РАСТЕРЯННЫЙ

Своим спасителям пенсионер очень удивился. В момент, когда его обнаружили, состояние у него было уже не из лучших: обессиленный и насквозь мокрый, он не мог говорить, был растерян, с трудом воспринимал все происходящее. Зато при себе у Максима Г. были сумки, полные черемши и папоротника.

- Мы с ним толком не говорили, он был не в состоянии разговаривать. К тому же у дедушки давний дефект губы, который в обычной жизни мешает говорить, а уж в стрессовой ситуации - тем более, - рассказывает Денис Савчук.

В общей сложности Максим Г. прошел около 25 километров пути за пять дней блужданий по тайге. Мужчина прислушивался к каждому шороху, толком не спал и, вероятно, питался собранными дикоросами. Поговорить с Максимом Г. пока не удалось - пенсионер находится в больнице в удовлетворительном состоянии, известно, что у него сильно распухла нога.