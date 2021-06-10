Экс-министр строительства Хабаровского края задержан в момент получения крупной взятки

По информации источника «КП», речь идет почти о 17 миллионах рублей Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Хабаровском крае задержан бывший министр строительства Олег Чурсин. После ухода с этого поста, чиновник стал директором «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур». Экс-чиновника «взяли» в момент получения части многомиллионной взятки.

Следствие считает, что экс-глава краевого минстроя требовал взятку у субподрядчика реконструкции набережной в Комсомольске. По информации источника «КП», речь идет почти о 17 миллионах рублей. Взамен Олег Чурсин, по версии следователей, обещал всячески помогать компании и действовать в ее интересах.

Глава субподрядной компании рассказал обо всем ФСБ. Оперативники вместе с директором компании разработали план поимки экс-министра строительства. Все переговоры велись под контролем оперативных служб. Субподрядчик и Олег Чурсин договорились о передаче первой части взятки на 9 июня 2021 года. После получения нескольких миллионов, бывший чиновник был задержан.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время проводятся следственные действия. Заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование уголовного дела продолжается. Бывшему министру строительства грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

СПРАВКА «КП»

Олег Чурсин с 1986 по 1989 годы работал мастером строительного участка Стройтреста № 35 в Некрасовке. В 89-м ушел трудится плотником-бетонщиком Совхоза «Некрасовский». В 2006 году стал начальником отдела оценки Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю.

С 2006 по 2007 годы - заместитель директора Дальневосточного филиала Российской правовой академии Минюста России. Затем до 2013-го занимал пост первого замглавы администрации Хабаровского муниципального района. В 2014 году стал начальником управления по делам архивов правительства региона

В декабре того же года был назначен министром строительства края. Уже весной 2015-го ушел в отставку. В 2017 году победил в конкурсе на пост директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная Амура».